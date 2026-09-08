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https://sputnik-georgia.ru/20260908/investitsii-v-gruziyu-sokratilis--novaya-statistika-300492194.html
Инвестиции в Грузию сократились – новая статистика
Инвестиции в Грузию сократились – новая статистика
Sputnik Грузия
Наиболее популярными отраслями для инвестирования были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также обрабатывающая промышленность 08.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2026 года, по предварительной оценке, сократился на 23,2% по сравнению с апрелем–июнем 2025 года и составил 468,8 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По информации ведомства, снижение во втором квартале 2026 года в основном обусловлено уменьшением темпов реинвестирования.Согласно статистике, в этот период акционерный капитал составил 210,5 миллиона долларов, что на 32,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доля акционерного капитала в инвестициях – 44,9%.Кроме того, в этот период реинвестиции сократились на 35,7% и составили 300,5 миллиона долларов. Доля в инвестициях – 64,1%.Инвестиции также поступили из Мальты, Турции, Израиля, Азербайджана, Германии, России, Японии и других стран.Куда вкладывают?Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии во втором квартале 2026 года были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также обрабатывающая промышленность.Инвестиции направлялись также в сферы строительства, торговли, энергетики, транспорта, искусства, отдыха, развлечений, информации и коммуникаций, а также сельского хозяйства.Инвестиционная политикаСогласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 56,4% по сравнению с 2019 годом и составил 596,2 миллиона долларов.Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, турция, мальта, тбилиси, сакстат
экономика, грузия, новости, турция, мальта, тбилиси, сакстат

Инвестиции в Грузию сократились – новая статистика

19:20 08.09.2026
© courtesy of Axis TowersОткрытие "Аксис тауэрс"
Открытие Аксис тауэрс - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2026
© courtesy of Axis Towers
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Наиболее популярными отраслями для инвестирования были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также обрабатывающая промышленность
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2026 года, по предварительной оценке, сократился на 23,2% по сравнению с апрелем–июнем 2025 года и составил 468,8 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По информации ведомства, снижение во втором квартале 2026 года в основном обусловлено уменьшением темпов реинвестирования.
Согласно статистике, в этот период акционерный капитал составил 210,5 миллиона долларов, что на 32,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доля акционерного капитала в инвестициях – 44,9%.
Кроме того, в этот период реинвестиции сократились на 35,7% и составили 300,5 миллиона долларов. Доля в инвестициях – 64,1%.
Инвестиции в Грузию в апреле–июне 2026 года Тройка стран-лидеров

Страна

Объем, млн долларов

Доля в инвестициях, %

Китай

219,5

46,8

Великобритания

123,5

26,3

ОАЭ

47,7

10,2

Инвестиции также поступили из Мальты, Турции, Израиля, Азербайджана, Германии, России, Японии и других стран.

Куда вкладывают?

Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии во втором квартале 2026 года были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также обрабатывающая промышленность.
Инвестиции в Грузию в апреле-июне 2026 года Тройка отраслей-лидеров

Отрасль

Объем, млн долларов

Доля в инвестициях, %

Финансовая и страховая деятельность

207,6

44,3

Недвижимость

119,9

25,6

Обрабатывающая промышленность

59,0

12,6

Инвестиции направлялись также в сферы строительства, торговли, энергетики, транспорта, искусства, отдыха, развлечений, информации и коммуникаций, а также сельского хозяйства.

Инвестиционная политика

Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.
При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.
Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.
В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.
Прямые иностранные инвестиции в 2021-2025 годах

Год

Объем, млн долларов

Рост, %

2021

1 264.9

112,2

2022

2 224.2

75,8

2023

1 928.5

-13,3

2024

1 569.3

-18,6

2025

1 688.7

7,6

На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 56,4% по сравнению с 2019 годом и составил 596,2 миллиона долларов.
Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,3 миллиарда долларов.
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