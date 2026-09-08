https://sputnik-georgia.ru/20260908/investitsii-v-gruziyu-sokratilis--novaya-statistika-300492194.html
Инвестиции в Грузию сократились – новая статистика
Инвестиции в Грузию сократились – новая статистика
Sputnik Грузия
Наиболее популярными отраслями для инвестирования были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также обрабатывающая промышленность 08.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-08T19:20+0400
2026-09-08T19:20+0400
2026-09-08T19:20+0400
экономика
грузия
новости
турция
мальта
тбилиси
сакстат
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/16/267745917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7eb28337cca430815fdd7bbdec40e1c7.jpg
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2026 года, по предварительной оценке, сократился на 23,2% по сравнению с апрелем–июнем 2025 года и составил 468,8 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По информации ведомства, снижение во втором квартале 2026 года в основном обусловлено уменьшением темпов реинвестирования.Согласно статистике, в этот период акционерный капитал составил 210,5 миллиона долларов, что на 32,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доля акционерного капитала в инвестициях – 44,9%.Кроме того, в этот период реинвестиции сократились на 35,7% и составили 300,5 миллиона долларов. Доля в инвестициях – 64,1%.Инвестиции также поступили из Мальты, Турции, Израиля, Азербайджана, Германии, России, Японии и других стран.Куда вкладывают?Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии во втором квартале 2026 года были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также обрабатывающая промышленность.Инвестиции направлялись также в сферы строительства, торговли, энергетики, транспорта, искусства, отдыха, развлечений, информации и коммуникаций, а также сельского хозяйства.Инвестиционная политикаСогласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 56,4% по сравнению с 2019 годом и составил 596,2 миллиона долларов.Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
мальта
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/16/267745917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c8a4032dc0e9f5a076f220365ea87f1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, турция, мальта, тбилиси, сакстат
экономика, грузия, новости, турция, мальта, тбилиси, сакстат
Инвестиции в Грузию сократились – новая статистика
Наиболее популярными отраслями для инвестирования были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также обрабатывающая промышленность
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2026 года, по предварительной оценке, сократился на 23,2% по сравнению с апрелем–июнем 2025 года и составил 468,8 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По информации ведомства, снижение во втором квартале 2026 года в основном обусловлено уменьшением темпов реинвестирования.
Согласно статистике, в этот период акционерный капитал составил 210,5 миллиона долларов, что на 32,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доля акционерного капитала в инвестициях – 44,9%.
Кроме того, в этот период реинвестиции сократились на 35,7% и составили 300,5 миллиона долларов. Доля в инвестициях – 64,1%.
Инвестиции в Грузию в апреле–июне 2026 года
Тройка стран-лидеров
Страна
Объем, млн долларов
Доля в инвестициях, %
Китай
219,5
46,8
Великобритания
123,5
26,3
ОАЭ
47,7
10,2
Инвестиции также поступили из Мальты, Турции, Израиля, Азербайджана, Германии, России, Японии и других стран.
Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии во втором квартале 2026 года были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также обрабатывающая промышленность.
Инвестиции в Грузию в апреле-июне 2026 года
Тройка отраслей-лидеров
Отрасль
Объем, млн долларов
Доля в инвестициях, %
Финансовая и страховая деятельность
207,6
44,3
Недвижимость
119,9
25,6
Обрабатывающая промышленность
59,0
12,6
Инвестиции направлялись также в сферы строительства, торговли, энергетики, транспорта, искусства, отдыха, развлечений, информации и коммуникаций, а также сельского хозяйства.
Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.
При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.
Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.
В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.
Прямые иностранные инвестиции в 2021-2025 годах
Год
Объем, млн долларов
Рост, %
2021
1 264.9
112,2
2022
2 224.2
75,8
2023
1 928.5
-13,3
2024
1 569.3
-18,6
2025
1 688.7
7,6
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 56,4% по сравнению с 2019 годом и составил 596,2 миллиона долларов.
Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,3 миллиарда долларов.