https://sputnik-georgia.ru/20260908/investitsii-v-gruziyu-sokratilis--novaya-statistika-300492194.html

Инвестиции в Грузию сократились – новая статистика

Инвестиции в Грузию сократились – новая статистика

Sputnik Грузия

Наиболее популярными отраслями для инвестирования были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также обрабатывающая промышленность 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T19:20+0400

2026-09-08T19:20+0400

2026-09-08T19:20+0400

экономика

грузия

новости

турция

мальта

тбилиси

сакстат

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/16/267745917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7eb28337cca430815fdd7bbdec40e1c7.jpg

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию во втором квартале 2026 года, по предварительной оценке, сократился на 23,2% по сравнению с апрелем–июнем 2025 года и составил 468,8 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По информации ведомства, снижение во втором квартале 2026 года в основном обусловлено уменьшением темпов реинвестирования.Согласно статистике, в этот период акционерный капитал составил 210,5 миллиона долларов, что на 32,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доля акционерного капитала в инвестициях – 44,9%.Кроме того, в этот период реинвестиции сократились на 35,7% и составили 300,5 миллиона долларов. Доля в инвестициях – 64,1%.Инвестиции также поступили из Мальты, Турции, Израиля, Азербайджана, Германии, России, Японии и других стран.Куда вкладывают?Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии во втором квартале 2026 года были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также обрабатывающая промышленность.Инвестиции направлялись также в сферы строительства, торговли, энергетики, транспорта, искусства, отдыха, развлечений, информации и коммуникаций, а также сельского хозяйства.Инвестиционная политикаСогласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 56,4% по сравнению с 2019 годом и составил 596,2 миллиона долларов.Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

мальта

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, турция, мальта, тбилиси, сакстат