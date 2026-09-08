https://sputnik-georgia.ru/20260908/khvicha-kvaratskheliya-popal-v-ofitsialnyy-spisok-pretendentov-na-zolotoy-myach-300500335.html

Хвича Кварацхелия попал в официальный список претендентов на "Золотой мяч"

Хвича Кварацхелия попал в официальный список претендентов на "Золотой мяч"

Sputnik Грузия

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 26 октября в Лондоне 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T19:35+0400

2026-09-08T19:35+0400

2026-09-08T21:03+0400

футбол

спорт

в мире

новости

лондон

франция

хвича кварацхелия

лионель месси

france football

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/12/291798827_0:39:512:327_1920x0_80_0_0_60b39edfa9342948bc3527f5352f9608.jpg

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу и один из лидеров "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия вошел в список 30 номинантов на "Золотой мяч" – награду лучшему футболисту мира по итогам сезона. Список претендентов опубликовал журнал France Football. В прошлом сезоне грузинский футболист был признан лучшим игроком Лиги чемпионов. Вместе с "Пари Сен-Жермен" он выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок и Лигу чемпионов. Кварацхелия уже дважды попадал в число 30 номинантов на "Золотой мяч". В 2023 году он занял 17-е место, а в 2025-м – 12-е. Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 26 октября в Лондоне. В список 30 номинантов также вошли Усман Дембеле, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Лионель Месси, Ашраф Хакими, Витинья, Маркиньос, Нуну Мендеш. "ПСЖ" представлен 10 футболистами, по четыре – у "Барселоны", "Реала" и "Баварии", три – у "Арсенала", два – у "Манчестер Сити".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

лондон

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

футбол, спорт, в мире, новости, лондон, франция, хвича кварацхелия, лионель месси, france football