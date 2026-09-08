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Хвича Кварацхелия попал в официальный список претендентов на "Золотой мяч"
Хвича Кварацхелия попал в официальный список претендентов на "Золотой мяч"
Sputnik Грузия
Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 26 октября в Лондоне 08.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-08T19:35+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу и один из лидеров "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия вошел в список 30 номинантов на "Золотой мяч" – награду лучшему футболисту мира по итогам сезона. Список претендентов опубликовал журнал France Football. В прошлом сезоне грузинский футболист был признан лучшим игроком Лиги чемпионов. Вместе с "Пари Сен-Жермен" он выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок и Лигу чемпионов. Кварацхелия уже дважды попадал в число 30 номинантов на "Золотой мяч". В 2023 году он занял 17-е место, а в 2025-м – 12-е. Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 26 октября в Лондоне. В список 30 номинантов также вошли Усман Дембеле, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Лионель Месси, Ашраф Хакими, Витинья, Маркиньос, Нуну Мендеш. "ПСЖ" представлен 10 футболистами, по четыре – у "Барселоны", "Реала" и "Баварии", три – у "Арсенала", два – у "Манчестер Сити".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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футбол, спорт, в мире, новости, лондон, франция, хвича кварацхелия, лионель месси, france football
футбол, спорт, в мире, новости, лондон, франция, хвича кварацхелия, лионель месси, france football
Хвича Кварацхелия попал в официальный список претендентов на "Золотой мяч"
19:35 08.09.2026 (обновлено: 21:03 08.09.2026)
Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 26 октября в Лондоне
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу и один из лидеров "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия вошел в список 30 номинантов на "Золотой мяч" – награду лучшему футболисту мира по итогам сезона.
Список претендентов опубликовал журнал France Football.
В прошлом сезоне грузинский футболист был признан лучшим игроком Лиги чемпионов. Вместе с "Пари Сен-Жермен" он выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок и Лигу чемпионов.
Кварацхелия уже дважды попадал в число 30 номинантов на "Золотой мяч". В 2023 году он занял 17-е место, а в 2025-м – 12-е.
Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 26 октября в Лондоне.
В список 30 номинантов также вошли Усман Дембеле, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Лионель Месси, Ашраф Хакими, Витинья, Маркиньос, Нуну Мендеш.
"ПСЖ" представлен 10 футболистами, по четыре – у "Барселоны", "Реала" и "Баварии", три – у "Арсенала", два – у "Манчестер Сити".