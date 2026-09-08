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Киеву не хватает гибкости в вопросах урегулирования конфликта – Кремль

Киеву не хватает гибкости в вопросах урегулирования конфликта – Кремль

Sputnik Грузия

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с участием США и приветствует усилия Дональда Трампа по... 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T15:04+0400

2026-09-08T15:04+0400

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обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Киеву не хватает гибкости в вопросах урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я бы не сказал, что Киев настолько гибок и что действительно хочет остановить эту войну", – сказал он на брифинге Sputnik.Песков обратил внимание, что Украина зависит от ряда европейских стран, которые не могут избавиться от идеи стратегического поражения России, однако Москва не позволит этому случиться.По его словам, Россия хочет добиться украинского урегулирования мирными средствами и открыта для этого процесса."Мы хотим решить украинский конфликт мирным путем. Россия открыта для этого процесса. На самом деле, мы никогда не хотели этой войны", – сообщил пресс-секретарь президента.Москва также приветствует усилия американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации. По словам Пескова, Трамп действительно хочет внести вклад в решение конфликта.Представитель Кремля обратил внимание, что Россия не начинала конфликт на Украине и сейчас пытается его завершить. "Мы пытаемся остановить войну, которая началась раньше, и начали ее не мы", – сказал Песков.Пресс-секретарь президента отметил, что о динамике на фронте известно всем экспертам – российские войска продвигаются вперед."Но каждую минуту мы готовы прийти к миру. Это зависит от Киева. Такова реальность", – сообщил представитель Кремля.Также, по его словам, Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров России, Украины и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, политика, украина, москва, киев, дональд трамп, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины