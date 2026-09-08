https://sputnik-georgia.ru/20260908/kurs-lari-na-vtornik--26128-gel-300479575.html

Курс лари на вторник – 2,6128 GEL/$

Курс лари на вторник – 2,6128 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0002 лари по отношению к доллару 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T09:51+0400

2026-09-08T09:51+0400

2026-09-08T09:51+0400

грузия

экономика

новости

тбилиси

сша

лари

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

доллары

курс доллара

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/06/288297579_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e5ef0637d46b1474f4c1f283cfa33d2f.jpg

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 сентября в размере 2,6128 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0002 лари по отношению к доллару.

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, тбилиси, сша, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллары, курс доллара, национальный банк грузии