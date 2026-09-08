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Лавров назвал спекуляциями заявления депутата Рады о предложениях Уиткоффа и Кушнера

Лавров назвал спекуляциями заявления депутата Рады о предложениях Уиткоффа и Кушнера

Sputnik Грузия

Заявление главы МИД РФ прозвучало на фоне серии встреч спецпосланников Трампа в Москве и Киеве, к обсуждению которых позже подключились советники по... 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T13:48+0400

2026-09-08T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал спекуляциями заявления из Киева о предложениях, привезенных спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером, отметив, что Россия не станет уподобляться им."Я не хочу уподобляться тем, кто сейчас начинает спекулировать о том, что же они (Уиткофф и Кушнер – Sputnik) привезли в Москву, что же господин Уиткофф и господин Кушнер потом отвезли в Киев. Там какая-то женщина, депутат Верховной рады, уже сказала, что-то, что они привезли, гораздо хуже того, от чего Украина уже отказалась. Идут спекуляции", – заявил Лавров в программе "Большая игра".Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 5 сентября, которая длилась более трех часов.Затем американские представители отправились в Киев, где провели переговоры с Владимиром Зеленским. Позднее к обсуждению подключились советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.По данным Wall Street Journal, в Белом доме пообещали объявить следующие шаги по урегулированию конфликта "в ближайшие недели". При этом детали обсуждаемых планов не раскрываются.Ранее, 7 сентября, отвечая на вопрос журналистов о том, известно ли в Кремле об итогах переговоров Уиткоффа и Кушнера в Киеве, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока в Москве такой информацией не располагают.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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