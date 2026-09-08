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Музыкант, просветитель, подвижник – Антон Рубинштейн в Грузии

Музыкант, просветитель, подвижник – Антон Рубинштейн в Грузии

Sputnik Грузия

Проект "Русские в Грузии" рассказывает о том, какой вклад внесли деятели русского искусства, культуры и инженерии в развитие Грузии. Очередной рассказ – о... 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T17:41+0400

2026-09-08T17:41+0400

2026-09-08T17:55+0400

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Антон Григорьевич Рубинштейн (1829-1894) – одна из центральных фигур русской музыкальной культуры 60-80-х годов XIX века. Он был личностью ренессансного масштаба: уникальный пианист, дирижер, автор сотен (!) произведений, благотворитель, педагог, создатель и руководитель Русского музыкального общества, инициатор основания первой русской консерватории в Петербурге. Для музыкально-общественной жизни России никто не сделал больше Антона Рубинштейна. Он основал целую сеть музыкальных училищ и школ, стал автором проектов концертов для широких слоев общества, по его инициативе в общеобразовательных программах появилась музыкальная часть. До Рубинштейна такого в России не было. По приблизительному подсчету, всего он пожертвовал на благотворительность около 300 000 рублей, не считая безвозмездного участия в концертах и тех пожертвований, которых никто не видел и не считал.Для Грузии имя Рубинштейна тоже имеет особое значение. Именно он дал старт сбору средств на строительство музыкального училища в Тифлисе – первого здания, специально предназначенного для подготовки профессиональных музыкантов. 12 августа 1891 года Антон Рубинштейн дал концерт, весь сбор от которого (2 160 рублей) и составил первый взнос на благое дело. После этого деньги на строительство здания стали вносить тифлисские меценаты, музыканты и различные организации. Особо значительный вклад в проект внесли купцы и промышленники, известные меценаты братья Зубалашвили. Сбор средств продолжался несколько лет. Когда сумма достигла 60 тысяч, строительство началось. Проект был поручен известному тифлисскому архитектору Александру Поликарповичу Шимкевичу. Строительство было закончено в 1903 году, но на отделку концертного зала средств не хватило. Недостающую сумму (16 тысяч рублей) пожертвовал Константин Михайлович Алиханов, управляющий Тифлисского коммерческого банка, один из основателей Кавказского товарищества торговли аптекарскими товарами, один из директоров Тифлисского отделения Российского Императорского музыкального общества и председатель Кавказского общества поощрения изящных искусств.В 1904 году новое здание музыкального училища Тифлисского отделения Императорского Русского музыкального общества на углу улиц Грибоедова и Крузенштерна, было полностью завершено. Открытие и освящение концертного зала состоялось 24 октября 1904 года. На церемонии присутствовал Великий Князь Константин Константинович. В 1917 году музыкальное училище было преобразовано в консерваторию, в 1918 году там открылась первая оперная студия. В 1924 году Тифлисская консерватория получила государственный статус.Надо сказать, что Антона Рубинштейна связывает с Грузией не только его роль в строительстве здания консерватории. В статье Л. З. Корабельниковой, посвященной великому музыканту, читаем: "Образы Востока и музыка восточного характера у Рубинштейна, как и у других русских композиторов, были по преимуществу связаны с Кавказом. Он многократно бывал в Тифлисе, хорошо знал деятелей грузинской культуры. Один из них, В. Д. Корганов, сообщает высказанное ему Рубинштейном суждение, что "миссия специалистов при нашем отделении Музыкального общества заключается не только в педагогической деятельности, но и, главным образом, в изучении и разработке всего, касающегося восточной музыки". Современный исследователь установил, что Рубинштейн, работая над оперой "Демон", обращался к сборнику Д. Эристави "Попурри из грузинских песен". О том, что восточный колорит этой оперы локализовался Рубинштейном – в соответствии с лермонтовским сюжетом – как грузинский, свидетельствует Д. И. Аракишвили: "…пленительный хор "Ходим мы к Арагве светлой" написан на известную песню Грузии. Песня князя Синодала "Обернувшись соколом" также есть грузинский напев – баяти, как и хор "Ноченька"… Пляска мужчин есть горская лезгинка… Нельзя отказать Рубинштейну в правильной характеристике музыки с этнографической точки зрения; что же касается разработки напевов, то ее талантливость давно общепризнана".Грузинские мотивы звучат в таких произведениях композитора, как "Танец кашмирских невест" (опера "Фераморс"), "Паша и Альмея" (фортепианный цикл "Костюмированный бал"), "Лезгинка" (сборник национальных танцев).Опера Рубинштейна "Демон" ставилась на сцене Грузинского театра оперы и балета регулярно: в 1871-1875, 1882-1883, 1920-1950 годах. В 1875 году премьера этой оперы состоялась в Санкт-Петербурге (спустя четыре года после тифлисской премьеры), а в 1904 году она была поставлена там на грузинском языке.В Грузии ставились и другие оперы композитора – в том числе, "Купец Калашников" и "Маккавеи".Интересная деталь – супругой Антона Рубинштейна была Вера Александровна Чикуанова (1841-1909), происходившая из грузинского княжеского рода Чиковани.В 1930 году в знак благодарной памяти на фасаде здания Тбилисской консерватории была установлена бронзовая скульптура композитора.

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