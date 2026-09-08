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Нацбанк Грузии продолжает бить рекорды по международным резервам

Нацбанк Грузии продолжает бить рекорды по международным резервам

Sputnik Грузия

Политика Нацбанка всегда направлена на накопление резервов, поскольку международные резервы являются важным гарантом макроэкономической стабильности страны... 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T09:01+0400

2026-09-08T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Международные резервы Грузии достигли исторического максимума в 8,14 миллиарда долларов на 31 августа 2026 года, что является историческим максимумом, говорится в заявлении Национального банка Грузии.В предыдущий раз международные резервы Нацбанка Грузии достигали рекордного значения 30 июля 2026 года – 7,53 миллиарда долларов.Текущий уровень международных валютных резервов превышает установленный Международным валютным фондом 100-процентный порог достаточности по методологии ARA metric и составляет 128,2%.Показатель ARA рассчитывается как взвешенная сумма потенциальных рисков для баланса страны. Веса зависят от режима валютного курса. Учитываются четыре ключевые компоненты:В августе резервы выросли на 613 миллионов долларов, а с начала года – почти на 2 миллиарда долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке, а также с ростом стоимости золота.За 2025 год международные резервы выросли на 1709,5 миллиона долларов, за 2024 год – снизились на 562,1 миллиона, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 6,5 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (5 миллиардов долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (1,5 миллиарда долларов).Кроме того, в состав резервов входят специальные права заимствования (SDR) на сумму 474,5 миллионов долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,8 тысячи долларов. Средства, вложенные в золото, оцениваются в 1,15 миллиарда долларов, что составляет 14,1% общего объема международных резервов.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составила 42,8 тысячи долларов.Обновленные данные об общем объеме международных резервов Национальный банк Грузии опубликует 7 октября 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, статистика, золото, национальный банк грузии