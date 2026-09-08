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"Не служу ни Западу, ни Востоку" – новое письмо экс-премьера из тюрьмы

"Не служу ни Западу, ни Востоку" – новое письмо экс-премьера из тюрьмы

Sputnik Грузия

Ираклий Гарибашвили призвал продолжить расследование сомнительных уголовных дел в стране, а не тратить время на его политическое очернение 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T13:51+0400

2026-09-08T13:51+0400

2026-09-08T13:57+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Не служу ни Западу, ни Востоку, а только Грузии, написал осужденный экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в своем шестом письме из Руставской тюрьмы, оценивая реакцию властей на его призыв расследовать обстоятельства смерти правозащитника Лазаре Джорбенадзе и возможную связь с этим премьер-министра Ираклия Кобахидзе. В предыдущем письме из пенитенциарного учреждения Гарибашвили поднял вопрос о смерти правозащитника Лазаре Джорбенадзе, который в одной из статей подверг критике премьера Кобахидзе. Гарибашвили призвал расследовать обстоятельства гибели не только Джорбенадзе, но и ряда самоубийств, которые произошли при нахождении у власти Кобахидзе и бывшего главы СГБ Мамуки Мдинарадзе. По словам Гарибашвили, паническая реакция властей на упоминание им обстоятельств смерти Лазаре Джорбенадзе и абсолютно неадекватное поведение полностью разоблачили систему. Экс-премьер обратил внимание на то, что расследование дела о доведении Джорбенадзе до самоубийства продолжается уже около пяти месяцев, однако журналистов и других лиц, которые на протяжении этого времени публично поднимали связанные с делом вопросы, следствие до сих пор не опросило.При этом, по словам Гарибашвили, после публикации его письма правоохранительные органы оперативно начали вызывать на допрос людей, публично отреагировавших на его заявление. Бывший премьер расценил происходящее как направленную против него политическую кампанию и призвал прекратить подобные действия, подчеркнув, что грузинское общество хорошо знает его и способно самостоятельно оценивать его позицию.Из числа публично критиковавших его представителей власти Гарибашвили отдельно ответил только председателю парламента Шалве Папуашвили.Экс-премьер отверг утверждение о том, что происходящее является исключительно правовым процессом, назвав его жестким политическим преследованием. По его словам, он не ведет борьбу ни с кем из представителей власти, однако считает, что бывшие соратники предали его, и теперь вынужден защищать себя и свою семью от того, что расценивает как несправедливое и жестокое отношение.Реакция "Грузинской мечты" В правящей партии после очередного письма с обвинениями от Ираклия Гарибашвили задаются вопросом: является ли он организатором или просто участником лживой кампании, направленной против властей.Заместитель председателя комитета по обороне Тенгиз Шарманашвили оценивает письма Гарибашвили как пропагандистский шаг. Исполнительный секретарь партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили в свою очередь заявил о необходимости представить общественности конкретные доказательства.По его словам, из уже прозвучавших заявлений следует, что их автору было сложно привести конкретные детали. Учитывая особую чувствительность темы, связанной с самоубийством, Мачарашвили считает необходимым в случае наличия доказательств обнародовать их, подробно изложить обстоятельства дела и назвать свидетелей.Открытые письма ГарибашвилиВ августе бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обнародовал несколько писем, в том числе письмо, отправленное ему в июле 2026 года Мамукой Мдинарадзе, занимавшим на тот момент пост министра регионального развития и влиятельное положение в правящей партии. В письме утверждалось, что для предотвращения возвращения Гарибашвили в политику против него готовится новое уголовное дело. Сам Мдинарадзе назвал обвинения Гарибашвили абсурдом.Представители правящей партии уверены, что своими письмами из тюрьмы Гарибашвили пытался склонить общественное мнение на свою сторону.Генпрокуратура Грузии начала расследование нового уголовного дела против Гарибашвили 12 августа, до обнародования первого письма.По версии прокуратуры, Гарибашвили, будучи премьер-министром Грузии, получил взятку в размере 750 тысяч лари за покровительство коррупционной схеме и махинациям с тендерами на закупку медицинского оборудования министерством обороны.Показания против Гарибашвили дали признанные виновными по этому делу экс-министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и его родственник Александр Мхеидзе.Кто такой Ираклий Гарибашвили Ираклий Гарибашвили стал самым молодым премьер-министром в истории Грузии. На момент назначения главой правительства в 2013 году ему был 31 год. В 2021 году основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили поддержал возвращение Гарибашвили на пост главы правительства.До первого назначения премьер-министром Гарибашвили занимал пост министра внутренних дел Грузии в 2012-2013 годах, а в 2019-2021 годах возглавлял министерство обороны.До начала политической карьеры в 2004-2005 годах он работал в компании "Бурджи", входившей в бизнес-группу Бидзины Иванишвили. В 2005-2008 годах был помощником президента акционерного общества "Карту Групп". С 2006 года по 14 февраля 2012 года занимал должность председателя правления международного благотворительного фонда "Карту". В 2006 году Гарибашвили также был личным представителем почетного консула Республики Сан-Марино в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий гарибашвили, мамука мдинарадзе, сгб, "сила народа", ираклий кобахидзе