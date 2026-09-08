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Оскорбительные надписи и выкрики на улицах Грузии, 2026
Оскорбительные надписи и выкрики на улицах Грузии, 2026
Sputnik Грузия
После начала т.н. проевропейских протестов в Грузии государство ввело ряд ограничений, направленных на борьбу с языком ненависти. Некоторые восприняли эти меры... 08.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-08T13:48+0400
2026-09-08T13:48+0400
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После начала т.н. проевропейских протестов в Грузии государство ввело ряд ограничений, направленных на борьбу с языком ненависти. Некоторые восприняли эти меры как ограничение свободы слова.Sputnik Грузия решил узнать у своих читателей, считают ли они наказание за оскорбительные надписи и выкрики на улицах приемлемой мерой. Большинство проголосовавших, 55,9%, не поддержали такой подход, тогда как 43,1% высказались за него.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, протест, акции протеста, акция протеста, инфографика, инфографика
грузия, новости, общество, протест, акции протеста, акция протеста, инфографика, инфографика
После начала т.н. проевропейских протестов в Грузии государство ввело ряд ограничений, направленных на борьбу с языком ненависти. Некоторые восприняли эти меры как ограничение свободы слова.
Sputnik Грузия решил узнать у своих читателей, считают ли они наказание за оскорбительные надписи и выкрики на улицах приемлемой мерой. Большинство проголосовавших, 55,9%, не поддержали такой подход, тогда как 43,1% высказались за него.