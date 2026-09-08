https://sputnik-georgia.ru/20260908/oskorbitelnye-nadpisi-i-vykriki-na-ulitsakh-gruzii-2026-300390577.html

Оскорбительные надписи и выкрики на улицах Грузии, 2026

Оскорбительные надписи и выкрики на улицах Грузии, 2026

Sputnik Грузия

После начала т.н. проевропейских протестов в Грузии государство ввело ряд ограничений, направленных на борьбу с языком ненависти. Некоторые восприняли эти меры... 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T13:48+0400

2026-09-08T13:48+0400

2026-09-08T13:53+0400

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После начала т.н. проевропейских протестов в Грузии государство ввело ряд ограничений, направленных на борьбу с языком ненависти. Некоторые восприняли эти меры как ограничение свободы слова.Sputnik Грузия решил узнать у своих читателей, считают ли они наказание за оскорбительные надписи и выкрики на улицах приемлемой мерой. Большинство проголосовавших, 55,9%, не поддержали такой подход, тогда как 43,1% высказались за него.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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