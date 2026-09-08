https://sputnik-georgia.ru/20260908/premer-gruzii-svyazal-vysokie-tempy-rosta-ekonomiki-s-borboy-protiv-korruptsii-300500645.html

Премьер Грузии связал высокие темпы роста экономики с борьбой против коррупции

Премьер Грузии связал высокие темпы роста экономики с борьбой против коррупции

Sputnik Грузия

Как ранее заявил Кобахидзе, коррупция в высших эшелонах власти полностью искоренена 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T20:21+0400

2026-09-08T20:21+0400

2026-09-08T20:21+0400

грузия

новости

ираклий кобахидзе

сгб

экономика

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Успешное искоренение коррупции на высшем уровне власти стало ключевым фактором улучшения экономических показателей по сравнению с прошлым годом, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. По статистике, реальный рост ВВП в июле 2026 года составил 8%, а средний показатель реального роста экономики в январе-июле 2026 года – 7,9%. "Борьба с коррупцией дает результаты. И одной из причин того, что мы сумели улучшить показатель экономического роста по сравнению с прошлым годом, является именно то, что мы сумели искоренить коррупцию на высоком уровне власти и продолжаем борьбу с коррупцией на всех уровнях", – сказал Кобахидзе на заседании правительства. По словам Кобахидзе, в текущем году сохранен высокий темп экономического роста. Как отметил премьер, положительная экономическая динамика достигнута благодаря ключевым реформам в таких секторах, как транспорт, энергетика, логистика, коммуникации и туризм. "Конечно же, одной из главных причин этих экономических показателей является именно этот прогресс в различных отраслях экономики по различным направлениям", — отметил он. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%. Как ранее заявил Кобахидзе, коррупция в высших эшелонах власти полностью искоренена. Борьба с преступлениями чиновников стала приоритетной для следственных органов после серии арестов высокопоставленных должностных лиц в конце 2025 года. За преступления, связанные с коррупцией, СГБ Грузии в 2025 году привлекла к уголовной ответственности 104 человека. Под коррупцией подразумеваются не только взяточничество, но и различные виды мошенничества, а также другие преступления, связанные с получением чиновником незаконной выгоды. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ираклий кобахидзе, сгб, экономика