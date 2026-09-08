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Президент Грузии с супругой примут участие в траурной церемонии похорон Короля Норвегии

Президент Грузии с супругой примут участие в траурной церемонии похорон Короля Норвегии

Sputnik Грузия

Президент Грузии вместе с лидерами различных стран мира и представителями королевских семей почтит память скончавшегося монарха 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T21:22+0400

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2026-09-08T21:22+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с первой леди Тамар Багратиони посетит Норвегию, чтобы принять участие в государственной траурной церемонии похорон Его Величества короля Харальда V, сообщили в администрации главы государства. Харальд V скончался 28 августа в университетской клинике Осло в возрасте 89 лет – сообщение об этом опубликовал королевский двор Норвегии. Монарха госпитализировали 17 августа, у него была обнаружена бактериальная инфекция крови на фоне осложнений гемолитической анемии. Президент Грузии вместе с лидерами различных стран мира и представителями королевских семей почтит память скончавшегося монарха. Харальд V взошел на престол в 1991 году после смерти отца, короля Улафа V, и правил страной более 35 лет, оставаясь старейшим действующим монархом в мире. Он стал первым норвежским монархом, родившимся на территории страны после 1370 года, а также единственным Харальдом на норвежском троне со времен Харальда IV, правившего в XII веке. Престол унаследовал его 53-летний сын, наследный принц Хокон VIII, который во время болезни отца исполнял обязанности регента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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