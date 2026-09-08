https://sputnik-georgia.ru/20260908/solidarnost-sredi-zhurnalistov-v-gruzii-v-chem-glavnaya-problema---video-300495964.html
Солидарность среди журналистов в Грузии: в чем главная проблема – видео
Солидарность среди журналистов в Грузии: в чем главная проблема – видео
Sputnik Грузия
Солидарность среди журналистов в Грузии проявляется в периоды кризисов, угроз со стороны радикальных групп или давления со стороны властей 08.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-08T16:59+0400
2026-09-08T16:59+0400
2026-09-08T17:04+0400
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В стране также действуют несколько организаций, которые защищают права журналистов, основные из них – это Хартия журналистской этики и Ассоциация молодых юристов, а также коалиция "Для адвокатирования СМИ".В то же время медиасреда глубоко поляризована на фоне острых политических процессов. Эта солидарность почти никогда не объединяет СМИ, лояльные к власти, и тех, кто критически настроен к ней или защищает интересы оппозиционных сил.Тогда солидарность проходит строго по линии политического разделения. Несмотря на развитую взаимовыручку, говорить о тотальной солидарности "всего цеха" невозможно. Грузинские СМИ сегодня фактически разделены на два непримиримых лагеря.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , сми, пресса, журналисты, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , сми, пресса, журналисты, грузия, видео
Солидарность среди журналистов в Грузии: в чем главная проблема – видео
16:59 08.09.2026 (обновлено: 17:04 08.09.2026)
Солидарность среди журналистов в Грузии проявляется в периоды кризисов, угроз со стороны радикальных групп или давления со стороны властей
В стране также действуют несколько организаций, которые защищают права журналистов, основные из них – это Хартия журналистской этики и Ассоциация молодых юристов, а также коалиция "Для адвокатирования СМИ".
В то же время медиасреда глубоко поляризована на фоне острых политических процессов. Эта солидарность почти никогда не объединяет СМИ, лояльные к власти, и тех, кто критически настроен к ней или защищает интересы оппозиционных сил.
Тогда солидарность проходит строго по линии политического разделения. Несмотря на развитую взаимовыручку, говорить о тотальной солидарности "всего цеха" невозможно. Грузинские СМИ сегодня фактически разделены на два непримиримых лагеря.