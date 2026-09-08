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США назначили нового и. о. посла в Грузии

США назначили нового и. о. посла в Грузии

Sputnik Грузия

Кортни Остриан заменила на должности Эми Диас 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Обязанности посла США в Грузии будет исполнять Кортни Остриан, сообщили в пресс-службе посольства.Кортни Остриан – американский дипломат с почти 30-летним опытом работы в Государственном департаменте США. С августа 2023 года она занимает должность директора одного из офисов Бюро по делам Европы и Евразии. В 2020-2023 годах Остриан была заместителем главы миссии и временной поверенной в делах США при ОБСЕ в Вене.С 31 июля обязанности посла исполняла Эми Диас. Должность посла вакантна с 5 июля 2025 года, когда действующий посол США Робин Данниган завершила свою миссию на фоне приостановки стратегического партнерства между двумя странами. По словам дипломата, решение покинуть пост было личным и не связано с требованием об отзыве.Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Вашингтон также ввел финансовые ограничения против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений стал принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых – безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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