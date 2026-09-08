https://sputnik-georgia.ru/20260908/uroven-gramotnosti-v-gruzii---odin-iz-samykh-vysokikh-v-mire-300495859.html

Уровень грамотности в Грузии – один из самых высоких в мире

Уровень грамотности в Грузии – один из самых высоких в мире

Sputnik Грузия

Уровень грамотности в Грузии считается одним из самых высоких в мире 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T16:43+0400

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Среди населения старше 15 лет этот показатель в стране составляет около 99,75%, что делает Грузию одним из государств с практически абсолютной грамотностью взрослого населения. Эти данные подтверждают ЮНЕСКО и Всемирный банк.Следует отметить, что высокий уровень базового образования и умения читать и писать формировался на протяжении десятилетий, опираясь еще на традиции дореволюционного общества по распространению грамотности среди грузин и всеобщее обучение в советский период. При этом следует разделять уровень грамотности и качество обучения и усвоения школьной программы.

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