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Уровень грамотности в Грузии – один из самых высоких в мире
Уровень грамотности в Грузии – один из самых высоких в мире
Sputnik Грузия
Уровень грамотности в Грузии считается одним из самых высоких в мире 08.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-08T16:43+0400
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Среди населения старше 15 лет этот показатель в стране составляет около 99,75%, что делает Грузию одним из государств с практически абсолютной грамотностью взрослого населения. Эти данные подтверждают ЮНЕСКО и Всемирный банк.Следует отметить, что высокий уровень базового образования и умения читать и писать формировался на протяжении десятилетий, опираясь еще на традиции дореволюционного общества по распространению грамотности среди грузин и всеобщее обучение в советский период. При этом следует разделять уровень грамотности и качество обучения и усвоения школьной программы.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , образование, образование в грузии, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , образование, образование в грузии, грузия, видео
Уровень грамотности в Грузии – один из самых высоких в мире
16:43 08.09.2026 (обновлено: 17:00 08.09.2026)
Уровень грамотности в Грузии считается одним из самых высоких в мире
Среди населения старше 15 лет этот показатель в стране составляет около 99,75%, что делает Грузию одним из государств с практически абсолютной грамотностью взрослого населения. Эти данные подтверждают ЮНЕСКО и Всемирный банк.
Следует отметить, что высокий уровень базового образования и умения читать и писать формировался на протяжении десятилетий, опираясь еще на традиции дореволюционного общества по распространению грамотности среди грузин и всеобщее обучение в советский период. При этом следует разделять уровень грамотности и качество обучения и усвоения школьной программы.