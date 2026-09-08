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В МИД РФ заявили, что деньги ЕС для Киева пошли на финансирование терроризма

В МИД РФ заявили, что деньги ЕС для Киева пошли на финансирование терроризма

Sputnik Грузия

По словам посла по особым поручениям МИД России, Москва не намерена соглашаться на временное перемирие, которое Киев может использовать для подготовки новой... 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T13:38+0400

2026-09-08T13:38+0400

2026-09-08T13:50+0400

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обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Настоящими заказчиками и продюсерами эскалации конфликта на Украине выступают европейские страны и Великобритания, которые не предлагают реальных путей мирного урегулирования, а лишь вкладывают средства в продолжение боевых действий, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Дипломат подчеркнул, что финансовые вливания из Брюсселя привели к деструктивным последствиям: Киев, получив европейские кредиты, взял курс на террористическую эскалацию. Деньги Евросоюза, по словам Мирошника, фактически пошли на финансирование терроризма."Мы видим многократное увеличение количества обстрелов, числа пострадавших жителей и преступлений против мирных граждан. Деньги Евросоюза пошли на терроризм, и это отражается в четких показателях, которые мы сейчас детально отслеживаем", – приводит его слова РИА Новости.По словам представителя МИД РФ, Европа не разочаровалась в своем стремлении ослабить Россию. Предложения ЕС по мирному урегулированию нельзя назвать иначе, как ультиматумом. При этом российская сторона неоднократно предлагала реальные варианты выхода из кризиса, однако они не находят должного отклика ни в Киеве, ни в европейских столицах.Мирошник отметил, что Украина уже создала условия для новой волны эскалации. Обвинения в адрес России в том, что она якобы работает на обострение, по его словам, не соответствуют действительности – Москва лишь отвечает на вызовы, которые создаются Киевом при поддержке западных режимов."Обвинения в адрес России в том, что она работает на эскалацию, не соответствуют истине – Москва отвечает на вызовы, которые создаются украинской стороной при поддержке западного режима", – подчеркнул дипломат.Мирошник предположил, что в Европе в принципе отсутствует желание прекращать конфликт, поскольку для лидеров Евросоюза Украина является лишь расходным материалом.Посол по особым поручениям также подчеркнул, что Москва ни при каких условиях не пойдет на предоставление паузы, которая может быть использована Киевом для подготовки новой эскалации."Более рационально говорить о том, когда можно будет достичь договоренности о мирном урегулировании, которое будет включать в себя весь набор шагов, настроенных на достижение именно той цели, о которой многократно говорил президент", – добавил Мирошник.Он уточнил, что режим прекращения огня – лишь технический момент, который может быть использован для выполнения тех или иных действий. Поэтому приоритетом должно быть не временное затишье, а полноценное мирное соглашение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, европа, москва, киев, мид россии, украина, обострение ситуации вокруг украины