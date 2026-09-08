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В Москве прокомментировали высылку Венгрией российских дипломатов

В Москве прокомментировали высылку Венгрией российских дипломатов

Sputnik Грузия

По мнению сенатора, судя по всему, от посторбановской Венгрии "потребовали демонстрации лояльности антироссийскому курсу этих двух блоков, и Венгрия не... 08.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-08T17:15+0400

2026-09-08T17:15+0400

2026-09-08T17:19+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Высылка Венгрией дипломатов РФ – поступок конфронтационный, на который Россия ответит адекватно, в решении Будапешта присутствует позиция Брюсселя по линии ЕС и НАТО, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что ответ на высылку десяти российских дипломатов из Венгрии будет жестоким и болезненным."Любая высылка – шаг недружественный. "Групповая" высылка, как в этом случае, – шаг недружественный кратно, он – конфронтационный. Это откровенный вызов, на который Россия, разумеется, ответит адекватно. Но в решении Будапешта мне видится только и исключительно Брюссель – евросоюзовский и натовский", – сказал Косачев РИА Новости.По мнению сенатора, судя по всему, от посторбановской Венгрии "потребовали демонстрации лояльности антироссийскому курсу этих двух блоков, и Венгрия не устояла"."Соображения гипотетической выгоды от пресловутой евросолидарности превысили соображения практической выгоды от сохранения нормальных отношений с Россией. Но оплачивать счета в любом случае придется венгерским налогоплательщикам", – заключил Косачев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, венгрия, москва, константин косачев, мария захарова