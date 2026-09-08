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Выше целевой – замминистра финансов об инфляции в Грузии
Выше целевой – замминистра финансов об инфляции в Грузии
Sputnik Грузия
Среднегодовая инфляция составит 4,9%, а с 2027 года вернется к целевому уровню в 3% 08.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-08T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Уровень инфляции в Грузии превысит целевой показатель в текущем году, однако уже с 2027 года вернется к целевому уровню, заявил первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе в парламенте.По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", годовая инфляция (август 2026 года к августу 2025 года) в Грузии составила 5,6% при целевом показателе 3%.Ранее Какауридзе назвал две причины роста инфляции в Грузии: существенное удорожание нефти на мировых рынках и рост коммунальных расходов.В конце июля Национальный банк Грузии повысил прогноз средней инфляции на 2026 год. Если, согласно июньскому отчету о монетарной политике, регулятор ожидал среднюю инфляцию в текущем году на уровне 4,9%, то по новому прогнозу прогноз годовой инфляции вырос до 5,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, сакстат
грузия, новости, экономика, тбилиси, сакстат
Выше целевой – замминистра финансов об инфляции в Грузии
Среднегодовая инфляция составит 4,9%, а с 2027 года вернется к целевому уровню в 3%
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Уровень инфляции в Грузии превысит целевой показатель в текущем году, однако уже с 2027 года вернется к целевому уровню, заявил первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе в парламенте.
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", годовая инфляция (август 2026 года к августу 2025 года) в Грузии составила 5,6% при целевом показателе 3%.
"Средний показатель за последние 12 месяцев составляет 5,1%. По нашему прогнозу, среднегодовой уровень инфляции прогнозируется на уровне 4,9%, в любом случае сегодня она будет выше целевой инфляции, а уже со следующего года вернется к целевому показателю", – заявил Какауридзе.
Ранее Какауридзе назвал две причины роста инфляции в Грузии: существенное удорожание нефти на мировых рынках и рост коммунальных расходов.
В конце июля Национальный банк Грузии повысил прогноз средней инфляции на 2026 год. Если, согласно июньскому отчету о монетарной политике, регулятор ожидал среднюю инфляцию в текущем году на уровне 4,9%, то по новому прогнозу прогноз годовой инфляции вырос до 5,2%.