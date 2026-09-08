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Защита от фальсификации: Грузия вводит обязательную маркировку алкогольных напитков
Защита от фальсификации: Грузия вводит обязательную маркировку алкогольных напитков
Sputnik Грузия
Дополнительные механизмы защиты алкогольных напитков от фальсификации будут введены с 1 февраля следующего года 08.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-08T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Обязательная маркировка алкогольных напитков, которая защитит продукцию от фальсификации, вводится для производителей вина в Грузии с 1 февраля 2027 года, сообщило Национальное агентство вина.По заявлению агентства, эта реформа защитит рынок от фальсифицированной продукции, обеспечит полную прослеживаемость товара и гарантирует потребителям высокое качество продукции как на внутреннем, так и на международном рынках.По его словам, система маркировки алкогольных напитков является международной практикой и внедрена во многих винодельческих странах мира.Вачарадзе подчеркнул, что ведомство нацелено на защиту интересов покупателей и обеспечение высокого качества продукции.По его словам, новая система призвана дать потребителям полную уверенность в приобретаемом товаре, а честным виноделам – создать справедливые и открытые условия для ведения бизнеса на рынке, где ключевыми ценностями являются доверие и стандарты качества.Производство качественного вина является одним из приоритетов правительства, которое с 2020 года ежегодно субсидировало сбор винограда, чтобы поддержать фермеров, сохранить качество винограда и способствовать устойчивому развитию винодельческой отрасли.В целях повышения конкурентоспособности производимых в Грузии алкогольных напитков сотрудники Национального агентства вина регулярно осуществляют госконтроль качества грузинского вина и других алкогольных напитков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, национальное агентство вина, алкоголь, алкогольные напитки
грузия, новости, общество, тбилиси, национальное агентство вина, алкоголь, алкогольные напитки
Защита от фальсификации: Грузия вводит обязательную маркировку алкогольных напитков
Дополнительные механизмы защиты алкогольных напитков от фальсификации будут введены с 1 февраля следующего года
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Обязательная маркировка алкогольных напитков, которая защитит продукцию от фальсификации, вводится для производителей вина в Грузии с 1 февраля 2027 года, сообщило Национальное агентство вина.
По заявлению агентства, эта реформа защитит рынок от фальсифицированной продукции, обеспечит полную прослеживаемость товара и гарантирует потребителям высокое качество продукции как на внутреннем, так и на международном рынках.
"Введение маркировки алкогольных напитков в Грузии – это важный шаг вперед в направлении контроля качества и защиты интересов потребителей", – заявил замглавы Национального агентства вина Зураб Вачарадзе.
По его словам, система маркировки алкогольных напитков является международной практикой и внедрена во многих винодельческих странах мира.
"Маркировка будет способствовать полной прослеживаемости продукции на рынке, защите от фальсификации и созданию надежной среды для потребителей как на местном, так и на международном рынках", – сказал он.
Вачарадзе подчеркнул, что ведомство нацелено на защиту интересов покупателей и обеспечение высокого качества продукции.
По его словам, новая система призвана дать потребителям полную уверенность в приобретаемом товаре, а честным виноделам – создать справедливые и открытые условия для ведения бизнеса на рынке, где ключевыми ценностями являются доверие и стандарты качества.
Производство качественного вина является одним из приоритетов правительства, которое с 2020 года ежегодно субсидировало сбор винограда, чтобы поддержать фермеров, сохранить качество винограда и способствовать устойчивому развитию винодельческой отрасли.
В целях повышения конкурентоспособности производимых в Грузии алкогольных напитков сотрудники Национального агентства вина регулярно осуществляют госконтроль качества грузинского вина и других алкогольных напитков.