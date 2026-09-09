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Мост Якова Новиченко связал Россию и КНДР – фото

Мост Якова Новиченко связал Россию и КНДР – фото

Sputnik Грузия

Впервые в истории между Россией и КНДР открыт автомобильный мост. Его протяженность – один километр. Это историческое событие, так как до этого сухопутное... 09.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-09T11:36+0400

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Мост через реку Туманная – двухполосный. У моста установлен КПП, рассчитанный на пропуск до 300 автомобилей в день.

кндр

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фото, россия, кндр, экономика, транспорт