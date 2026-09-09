Мост Якова Новиченко связал Россию и КНДР – фото
Открытие автомобильного моста через реку Туманную, соединяющего Приморский край и территорию КНДР.
Открытие автомобильного моста через реку Туманную, соединяющего Приморский край и территорию КНДР.
Протяженность моста – один километр.
Это первый в истории автомобильный мост, соединяющий две страны.
Это первый в истории автомобильный мост, соединяющий две страны.
Ранее сухопутное сообщение между Россией и КНДР было возможно только по железной дороге.
Ранее сухопутное сообщение между Россией и КНДР было возможно только по железной дороге.
Мосту присвоено официальное наименование "Мост Якова Новиченко".
Мосту присвоено официальное наименование "Мост Якова Новиченко".
Яков Новиченко, офицер Красной армии и Герой Труда КНДР, в 1946 году накрыл своим телом гранату, брошенную в товарища Ким Ир Сена, и спас ему жизнь.
Яков Новиченко, офицер Красной армии и Герой Труда КНДР, в 1946 году накрыл своим телом гранату, брошенную в товарища Ким Ир Сена, и спас ему жизнь.
Внук Якова Новиченко Николай Щербицкий и дочь Якова Новиченко Татьяна Щербицкая на открытии автомобильного моста через реку Туманную.
Внук Якова Новиченко Николай Щербицкий и дочь Якова Новиченко Татьяна Щербицкая на открытии автомобильного моста через реку Туманную.
Николай Щербицкий за рулем автомобиля марки "Запорожец", который ранее принадлежал офицеру Красной армии Якову Новиченко.
Николай Щербицкий за рулем автомобиля марки "Запорожец", который ранее принадлежал офицеру Красной армии Якову Новиченко.
Дочь Якова Новиченко Татьяна Щербицкая (слева) на открытии автомобильного моста через реку Туманную.
Дочь Якова Новиченко Татьяна Щербицкая (слева) на открытии автомобильного моста через реку Туманную.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, чрезвычайный и полномочный посол КНДР в России Син Хон Чхоль и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов (слева направо) на открытии автомобильного моста через реку Туманную.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, чрезвычайный и полномочный посол КНДР в России Син Хон Чхоль и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов (слева направо) на открытии автомобильного моста через реку Туманную.