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Мост Якова Новиченко связал Россию и КНДР – фото
Мост Якова Новиченко связал Россию и КНДР – фото
Sputnik Грузия
Впервые в истории между Россией и КНДР открыт автомобильный мост. Его протяженность – один километр. Это историческое событие, так как до этого сухопутное... 09.09.2026, Sputnik Грузия
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Мост через реку Туманная – двухполосный. У моста установлен КПП, рассчитанный на пропуск до 300 автомобилей в день.
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фото, россия, кндр, экономика, транспорт
фото, россия, кндр, экономика, транспорт

Мост Якова Новиченко связал Россию и КНДР – фото

11:36 09.09.2026 (обновлено: 11:52 09.09.2026)
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Впервые в истории между Россией и КНДР открыт автомобильный мост. Его протяженность – один километр. Это историческое событие, так как до этого сухопутное сообщение между двумя странами было возможно только по железной дороге.
Мост через реку Туманная – двухполосный. У моста установлен КПП, рассчитанный на пропуск до 300 автомобилей в день.
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Открытие автомобильного моста через реку Туманную, соединяющего Приморский край и территорию КНДР.

Открытие автомобильного моста через реку Туманную, соединяющего Приморский край и территорию КНДР. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
/
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Открытие автомобильного моста через реку Туманную, соединяющего Приморский край и территорию КНДР.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Протяженность моста – один километр.

Протяженность моста – один километр. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
/
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Протяженность моста – один километр.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Это первый в истории автомобильный мост, соединяющий две страны.

Это первый в истории автомобильный мост, соединяющий две страны. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
/
Перейти в фотобанк

Это первый в истории автомобильный мост, соединяющий две страны.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Ранее сухопутное сообщение между Россией и КНДР было возможно только по железной дороге.

Ранее сухопутное сообщение между Россией и КНДР было возможно только по железной дороге. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
/
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Ранее сухопутное сообщение между Россией и КНДР было возможно только по железной дороге.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Мосту присвоено официальное наименование "Мост Якова Новиченко".

Мосту присвоено официальное наименование &quot;Мост Якова Новиченко&quot;. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
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Мосту присвоено официальное наименование "Мост Якова Новиченко".

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Яков Новиченко, офицер Красной армии и Герой Труда КНДР, в 1946 году накрыл своим телом гранату, брошенную в товарища Ким Ир Сена, и спас ему жизнь.

Яков Новиченко, офицер Красной армии и Герой Труда КНДР, в 1946 году накрыл своим телом гранату, брошенную в товарища Ким Ир Сена, и спас ему жизнь. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
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Яков Новиченко, офицер Красной армии и Герой Труда КНДР, в 1946 году накрыл своим телом гранату, брошенную в товарища Ким Ир Сена, и спас ему жизнь.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Внук Якова Новиченко Николай Щербицкий и дочь Якова Новиченко Татьяна Щербицкая на открытии автомобильного моста через реку Туманную.

Внук Якова Новиченко Николай Щербицкий и дочь Якова Новиченко Татьяна Щербицкая на открытии автомобильного моста через реку Туманную. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
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Внук Якова Новиченко Николай Щербицкий и дочь Якова Новиченко Татьяна Щербицкая на открытии автомобильного моста через реку Туманную.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Николай Щербицкий за рулем автомобиля марки "Запорожец", который ранее принадлежал офицеру Красной армии Якову Новиченко.

Николай Щербицкий за рулем автомобиля марки &quot;Запорожец&quot;, который ранее принадлежал офицеру Красной армии Якову Новиченко. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
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Николай Щербицкий за рулем автомобиля марки "Запорожец", который ранее принадлежал офицеру Красной армии Якову Новиченко.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Дочь Якова Новиченко Татьяна Щербицкая (слева) на открытии автомобильного моста через реку Туманную.

Дочь Якова Новиченко Татьяна Щербицкая (слева) на открытии автомобильного моста через реку Туманную. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
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Дочь Якова Новиченко Татьяна Щербицкая (слева) на открытии автомобильного моста через реку Туманную.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, чрезвычайный и полномочный посол КНДР в России Син Хон Чхоль и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов (слева направо) на открытии автомобильного моста через реку Туманную.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, чрезвычайный и полномочный посол КНДР в России Син Хон Чхоль и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов (слева направо) на открытии автомобильного моста через реку Туманную. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
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Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, чрезвычайный и полномочный посол КНДР в России Син Хон Чхоль и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов (слева направо) на открытии автомобильного моста через реку Туманную.

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