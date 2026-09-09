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Бочоришвили: сотрудничество в сфере космоса – вопрос европейской и глобальной безопасности

Бочоришвили: сотрудничество в сфере космоса – вопрос европейской и глобальной безопасности

Sputnik Грузия

Международный космический саммит в Париже – хорошая возможность для Грузии провести двусторонние встречи с лидерами разных стран, заявила Мака Бочоришвили 09.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Сотрудничество в космической отрасли сегодня является одним из важнейших вопросов как для европейской, так и для глобальной безопасности, заявила вице-премьер и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, комментируя участие премьер-министра Ираклия Кобахидзе в первом Международном саммите по вопросам космоса во Франции.Международный космический саммит проходит 9–10 сентября в Гран-Пале в Париже. Сопредседателями выступают Франция и Германия. Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе принимает в нем участие по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона."Инициатива президента Макрона предусматривает диалог с партнерами, и важно, что Грузия приглашена к участию в саммите на самом высоком уровне, инициированном президентом Макроном в рамках диалога по этому вопросу", – сказала Бочоришвили. По ее словам, помимо того, что Грузия участвует в важных дискуссиях, саммит также примечателен с двусторонней точки зрения. "Здесь представлены многочисленные делегации, лидеры разных стран. И это хорошая возможность для Грузии провести двусторонние встречи с лидерами разных стран", – заявила министр иностранных дел, чьи комментарии были опубликованы министерством иностранных дел.Ранее глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани заявил, что на саммите будут обсуждаться такие важные вопросы, как исследования, наука, безопасность и оборона, а также достижения, которые существуют сегодня в Европе в этих направлениях. Кроме того, будет подчеркнута важность скоординированной работы между странами по этим вопросам.В ходе визита глава грузинского правительства также посетит официальный прием, который президент Франции устраивает в честь лидеров – участников саммита.Кобахидзе отправился во Францию вместе с делегацией, в состав которой входят вице-премьеры, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр обороны Ираклий Чиковани и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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космос, грузия, новости, политика, германия, париж, франция, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, ираклий чиковани