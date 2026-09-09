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Бочоришвили: сотрудничество в сфере космоса – вопрос европейской и глобальной безопасности
Бочоришвили: сотрудничество в сфере космоса – вопрос европейской и глобальной безопасности
Sputnik Грузия
Международный космический саммит в Париже – хорошая возможность для Грузии провести двусторонние встречи с лидерами разных стран, заявила Мака Бочоришвили 09.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Сотрудничество в космической отрасли сегодня является одним из важнейших вопросов как для европейской, так и для глобальной безопасности, заявила вице-премьер и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, комментируя участие премьер-министра Ираклия Кобахидзе в первом Международном саммите по вопросам космоса во Франции.Международный космический саммит проходит 9–10 сентября в Гран-Пале в Париже. Сопредседателями выступают Франция и Германия. Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе принимает в нем участие по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона."Инициатива президента Макрона предусматривает диалог с партнерами, и важно, что Грузия приглашена к участию в саммите на самом высоком уровне, инициированном президентом Макроном в рамках диалога по этому вопросу", – сказала Бочоришвили. По ее словам, помимо того, что Грузия участвует в важных дискуссиях, саммит также примечателен с двусторонней точки зрения. "Здесь представлены многочисленные делегации, лидеры разных стран. И это хорошая возможность для Грузии провести двусторонние встречи с лидерами разных стран", – заявила министр иностранных дел, чьи комментарии были опубликованы министерством иностранных дел.Ранее глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани заявил, что на саммите будут обсуждаться такие важные вопросы, как исследования, наука, безопасность и оборона, а также достижения, которые существуют сегодня в Европе в этих направлениях. Кроме того, будет подчеркнута важность скоординированной работы между странами по этим вопросам.В ходе визита глава грузинского правительства также посетит официальный прием, который президент Франции устраивает в честь лидеров – участников саммита.Кобахидзе отправился во Францию вместе с делегацией, в состав которой входят вице-премьеры, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр обороны Ираклий Чиковани и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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космос, грузия, новости, политика, германия, париж, франция, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, ираклий чиковани
Бочоришвили: сотрудничество в сфере космоса – вопрос европейской и глобальной безопасности
20:32 09.09.2026 (обновлено: 21:00 09.09.2026)
Международный космический саммит в Париже – хорошая возможность для Грузии провести двусторонние встречи с лидерами разных стран, заявила Мака Бочоришвили
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Сотрудничество в космической отрасли сегодня является одним из важнейших вопросов как для европейской, так и для глобальной безопасности, заявила вице-премьер и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, комментируя участие премьер-министра Ираклия Кобахидзе в первом Международном саммите по вопросам космоса во Франции.
Международный космический саммит проходит 9–10 сентября в Гран-Пале в Париже. Сопредседателями выступают Франция и Германия. Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе принимает в нем участие по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
"Инициатива президента Макрона предусматривает диалог с партнерами, и важно, что Грузия приглашена к участию в саммите на самом высоком уровне, инициированном президентом Макроном в рамках диалога по этому вопросу", – сказала Бочоришвили.
По ее словам, помимо того, что Грузия участвует в важных дискуссиях, саммит также примечателен с двусторонней точки зрения.
"Здесь представлены многочисленные делегации, лидеры разных стран. И это хорошая возможность для Грузии провести двусторонние встречи с лидерами разных стран", – заявила министр иностранных дел, чьи комментарии были опубликованы министерством иностранных дел.
Ранее глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани заявил, что на саммите будут обсуждаться такие важные вопросы, как исследования, наука, безопасность и оборона, а также достижения, которые существуют сегодня в Европе в этих направлениях. Кроме того, будет подчеркнута важность скоординированной работы между странами по этим вопросам.
В ходе визита глава грузинского правительства также посетит официальный прием, который президент Франции устраивает в честь лидеров – участников саммита.
Кобахидзе отправился во Францию вместе с делегацией, в состав которой входят вице-премьеры, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр обороны Ираклий Чиковани и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.