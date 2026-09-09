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Борьба с наркопреступлениями в Грузии – на западе страны задержаны трое
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – на западе страны задержаны трое
Sputnik Грузия
Полиция изъяла 107 свертков марихуаны, подготовленных к сбыту 09.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-09T22:23+0400
2026-09-09T22:23+0400
2026-09-09T22:23+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Три человека задержаны в Имерети по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере, их сбыте и содействии сбыту, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сообщили в МВД.Среди задержанных – один иностранный гражданин. На основании постановления судьи правоохранители провели контрольную закупку наркотических средств у одного из задержанных, а также осуществили скрытую аудио- и видеозапись этой закупки.Во время личного обыска задержанных, а также в ходе следственного эксперимента полиция изъяла в указанных ими местах в качестве вещественных доказательств наркотическое средство "марихуана", подготовленное к сбыту и расфасованное в 107 свертков.Также правоохранители изъяли материалы, необходимые для фасовки наркотических средств.Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, имерети, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, имерети, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – на западе страны задержаны трое
Полиция изъяла 107 свертков марихуаны, подготовленных к сбыту
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Три человека задержаны в Имерети по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере, их сбыте и содействии сбыту, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сообщили в МВД.
Среди задержанных – один иностранный гражданин. На основании постановления судьи правоохранители провели контрольную закупку наркотических средств у одного из задержанных, а также осуществили скрытую аудио- и видеозапись этой закупки.
Во время личного обыска задержанных, а также в ходе следственного эксперимента полиция изъяла в указанных ими местах в качестве вещественных доказательств наркотическое средство "марихуана", подготовленное к сбыту и расфасованное в 107 свертков.
Также правоохранители изъяли материалы, необходимые для фасовки наркотических средств.
Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.
Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку.