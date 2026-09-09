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Борьба с незаконной вырубкой леса в Грузии – выявлены новые случаи

Борьба с незаконной вырубкой леса в Грузии – выявлены новые случаи

Sputnik Грузия

За восемь месяцев 2026 года в Грузии выявили 464 факта незаконной заготовки древесины 09.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Сотрудники Национального агентства лесного хозяйства Грузии в августе этого года выявили 25 фактов правонарушений, 21 из них связан с незаконной добычей древесины, сообщили в агентстве.Было изъято в общей сложности до 65 кубометров дров и деловой древесины. Изъятый лесоматериал будет храниться на "деловых дворах" агентства.Из выявленных фактов незаконной заготовки древесины четыре нарушения зафиксированы в Имерети, три – в Самцхе-Джавахети, одно – в Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, три – в Квемо-Картли, четыре – в Гурии, два – в Кахети, одно – в Мцхета-Мтианети и три – в Шида-Картли.Кроме того, в регионах Самцхе-Джавахети и Шида-Картли выявлены четыре факта самовольного занятия земель государственного лесного фонда.За первые восемь месяцев текущего года сотрудники Национального агентства по всей стране выявили 464 факта незаконной заготовки древесины.Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники агентства патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия – 153.В последние годы зафиксировано снижение числа случаев незаконной вырубки лесов в результате ужесточения законодательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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