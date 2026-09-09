https://sputnik-georgia.ru/20260909/dayut-li-gosudarstvennye-shkoly-gruzii-obrazovanie-sootvetstvuyuschego-urovnya-300474955.html
Дают ли государственные школы Грузии образование соответствующего уровня?
Дают ли государственные школы Грузии образование соответствующего уровня?
Sputnik Грузия
09.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-09T12:31+0400
2026-09-09T12:31+0400
2026-09-09T12:31+0400
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Дают ли государственные школы Грузии образование соответствующего уровня?
© photo: Sputnik / StringerВ школах Грузии начался новый учебный год
© photo: Sputnik / Stringer
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