https://sputnik-georgia.ru/20260909/gruzinskie-shkolniki-uluchshili-rezultaty-po-vsem-napravleniyam-pisa-300493747.html
Грузинские школьники улучшили результаты по всем направлениям PISA
Грузинские школьники улучшили результаты по всем направлениям PISA
Sputnik Грузия
PISA проводится Организацией экономического сотрудничества и развития с 2000 года и оценивает готовность 15-летних подростков к вызовам взрослой жизни 09.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузинские школьники улучшили показатели во всех трех основных направлениях исследования PISA – математике, естественных науках и чтении – по сравнению с 2022 годом, сообщили в Министерстве образования Грузии. Наиболее заметный прогресс зафиксирован в естественных науках: по темпам улучшения результатов Грузия заняла первое место среди 91 страны, участвовавшей в исследовании. "На фоне глобального снижения результатов Грузия сохраняет стабильную тенденцию к улучшению и положительную динамику. Международная тенденция во всех трех направлениях – снижение результатов, тогда как Грузия, напротив, улучшила свои показатели", – говорится в сообщении ведомства. В 2025 году основным направлением оценки стали естественные науки. По результатам в этой области Грузия опередила, в частности, Болгарию, Молдову, Казахстан, Малайзию, Кипр, Северную Македонию, Армению, Азербайджан, Бразилию и Аргентину. Кроме того, сократилась доля учащихся с низкими результатами и уменьшение разрыва между показателями учеников городских и сельских школ. При этом результаты учащихся сельских школ в математике и естественных науках выросли. По данным ведомства, в Грузии социально-экономический статус учащихся оказывает меньшее влияние на их результаты, чем в странах ОЭСР. Кроме того, доля учащихся с низким социально-экономическим статусом, демонстрирующих высокие результаты в тестировании PISA, в Грузии выше международного показателя. Учащиеся также положительно оценивают образовательную среду. По показателям чувства принадлежности к школе, дисциплины и уровня буллинга Грузия соответствует международному среднему уровню или превышает его. В исследовании PISA-2025 приняла участие 91 страна, в то время как в 2022 году – 81. Это девятый цикл исследования. С 2025 года периодичность проведения PISA увеличена с трех до четырех лет. PISA проводится Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD) с 2000 года и оценивает готовность 15-летних подростков к вызовам взрослой жизни. Основные направления исследования – чтение, математика и естественные науки. Грузия впервые приняла участие в PISA в 2010 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, молдова, болгария, тбилиси, оэср, образование, школа
Грузинские школьники улучшили результаты по всем направлениям PISA
PISA проводится Организацией экономического сотрудничества и развития с 2000 года и оценивает готовность 15-летних подростков к вызовам взрослой жизни
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузинские школьники улучшили показатели во всех трех основных направлениях исследования PISA – математике, естественных науках и чтении – по сравнению с 2022 годом, сообщили в Министерстве образования Грузии.
Наиболее заметный прогресс зафиксирован в естественных науках: по темпам улучшения результатов Грузия заняла первое место среди 91 страны, участвовавшей в исследовании.
"На фоне глобального снижения результатов Грузия сохраняет стабильную тенденцию к улучшению и положительную динамику. Международная тенденция во всех трех направлениях – снижение результатов, тогда как Грузия, напротив, улучшила свои показатели", – говорится
в сообщении ведомства.
В 2025 году основным направлением оценки стали естественные науки. По результатам в этой области Грузия опередила, в частности, Болгарию, Молдову, Казахстан, Малайзию, Кипр, Северную Македонию, Армению, Азербайджан, Бразилию и Аргентину.
Кроме того, сократилась доля учащихся с низкими результатами и уменьшение разрыва между показателями учеников городских и сельских школ. При этом результаты учащихся сельских школ в математике и естественных науках выросли.
По данным ведомства, в Грузии социально-экономический статус учащихся оказывает меньшее влияние на их результаты, чем в странах ОЭСР. Кроме того, доля учащихся с низким социально-экономическим статусом, демонстрирующих высокие результаты в тестировании PISA, в Грузии выше международного показателя.
Учащиеся также положительно оценивают образовательную среду. По показателям чувства принадлежности к школе, дисциплины и уровня буллинга Грузия соответствует международному среднему уровню или превышает его.
В исследовании PISA-2025 приняла участие 91 страна, в то время как в 2022 году – 81. Это девятый цикл исследования. С 2025 года периодичность проведения PISA увеличена с трех до четырех лет.
PISA проводится Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD) с 2000 года и оценивает готовность 15-летних подростков к вызовам взрослой жизни. Основные направления исследования – чтение, математика и естественные науки. Грузия впервые приняла участие в PISA в 2010 году.