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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
В Тбилиси ожидается преимущественно сухая погода, температура воздуха днем составит +27, +29 градусов, обещают метеорологи 09.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-09T18:19+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Теплая и преимущественно сухая погода сохранится в Грузии 10–14 сентября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По прогнозу синоптиков, в Тбилиси ожидается преимущественно сухая погода, температура воздуха днем составит +27, +29 градусов. В прибрежных районах – Батуми, Кобулети, Анаклиа, Поти – осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +26, +28 градусов. В низменных районах Западной Грузии – Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети – будет сухо, температура днем составит +29, +31 градус. В горных районах Западной Грузии – Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал – также ожидается сухая погода, днем +27, +29 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии – Местиа, Бахмаро – преимущественно без осадков, температура днем составит +24, +26 градусов. В Картли – Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори – ожидается преимущественно сухая погода, днем воздух прогреется до +29, +31 градуса. В Кахети – Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро – преимущественно без осадков, днем +29, +30 градусов. В горных районах Восточной Грузии – Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури – ожидается преимущественно сухая погода, температура днем составит +24, +26 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии – Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало – преимущественно без осадков, днем +20, +22 градуса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, новости, грузия, национальное агентство окружающей среды
погода, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, новости, грузия, национальное агентство окружающей среды
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
В Тбилиси ожидается преимущественно сухая погода, температура воздуха днем составит +27, +29 градусов, обещают метеорологи
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Теплая и преимущественно сухая погода сохранится в Грузии 10–14 сентября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
По прогнозу синоптиков, в Тбилиси ожидается преимущественно сухая погода, температура воздуха днем составит +27, +29 градусов.
В прибрежных районах – Батуми, Кобулети, Анаклиа, Поти – осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +26, +28 градусов.
В низменных районах Западной Грузии – Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети – будет сухо, температура днем составит +29, +31 градус.
В горных районах Западной Грузии – Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал – также ожидается сухая погода, днем +27, +29 градусов.
В высокогорных районах Западной Грузии – Местиа, Бахмаро – преимущественно без осадков, температура днем составит +24, +26 градусов.
В Картли – Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори – ожидается преимущественно сухая погода, днем воздух прогреется до +29, +31 градуса.
В Кахети – Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро – преимущественно без осадков, днем +29, +30 градусов.
В горных районах Восточной Грузии – Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури – ожидается преимущественно сухая погода, температура днем составит +24, +26 градусов.
В высокогорных районах Восточной Грузии – Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало – преимущественно без осадков, днем +20, +22 градуса.