https://sputnik-georgia.ru/20260909/kurs-lari-na-sredu--26114-gel-300499341.html

Курс лари на среду – 2,6114 GEL/$

Курс лари на среду – 2,6114 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0014 лари по отношению к доллару 09.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-09T09:48+0400

2026-09-09T09:48+0400

2026-09-09T09:48+0400

национальный банк грузии

экономика

грузия

лари

лари

курс лари к доллару на сегодня в грузии

колебание курса лари

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/06/288297407_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b27df5ca9584d0cf3e07da7c4ff088b5.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 сентября в размере 2,6114 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0014 лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

национальный банк грузии, экономика, грузия, лари, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, колебание курса лари