https://sputnik-georgia.ru/20260909/natsbank-gruzii-vnov-reshil-ne-smyagchat-monetarnuyu-politiku-300512793.html

Нацбанк Грузии вновь решил не смягчать монетарную политику

Нацбанк Грузии вновь решил не смягчать монетарную политику

Sputnik Грузия

Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 21 октября 2026 года 09.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-09T14:59+0400

2026-09-09T14:59+0400

2026-09-09T14:59+0400

экономика

новости

грузия

ближний восток

национальный банк грузии

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Ставка рефинансирования, от уровня которой зависят кредиты, осталась на отметке 8,25%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания Комитета по монетарной политике. В мае Нацбанк Грузии впервые с весны 2024 года ужесточил монетарную политику, повысив ставку с 8 до 8,25%. "Учитывая текущую макроэкономическую ситуацию и существующие риски, Комитет монетарной политики сохранил процентную ставку без изменений", – говорится в сообщении. По информации регулятора, цель умеренно жесткой монетарной политики – минимизировать риски инфляционных ожиданий и вторичных эффектов, чтобы инфляция могла быстро вернуться к целевому показателю в 3% после того, как спадет шок предложения. В сообщении Нацбанка отмечено, что годовая инфляция в августе 2026 года составила 5,6%, и это отклонение от целевого показателя инфляции в 3% связано с шоками со стороны предложения, при этом существенный вклад вносит рост цен на энергоносители. Кроме того, повторное обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке увеличивает неопределенность, связанную с поставками энергоресурсов, и волатильность международных цен. В то же время усилилось инфляционное давление со стороны международных продовольственных рынков. Регулятор пояснил, что рост цен на энергоресурсы, помимо прямого влияния на потребительские цены, увеличивает производственные и транспортные расходы и через этот канал отражается на ценах на другие товары и услуги. По оценке Национального банка, текущая динамика инфляции соответствует центральному прогнозу. Согласно данному сценарию, при прочих равных условиях, в 2026 году среднегодовая инфляция будет в пределах 5,2%, а в среднесрочной перспективе поэтапно вернется к целевому показателю в 3%. Из-за высокой геополитической и экономической неопределенности Комитет по монетарной политике рассмотрел альтернативные сценарии (высокого и низкого) инфляционных рисков в дополнение к базовому. В случае реализации сценария с высоким инфляционным риском потребуется более высокая траектория ставки монетарной политики по сравнению с центральным сценарием. Этот альтернативный сценарий предполагает, что затяжной геополитический кризис в сочетании с ростом мировых цен на продовольствие из-за климатических аномалий усилит инфляционные ожидания. В результате вторичные эффекты приведут к более высокой инфляции по сравнению с базовым прогнозом, что потребует проведения более жесткой монетарной политики. По мнению Нацбанка, реализация сценария низкого инфляционного риска позволяет быстрее нормализовать ставку монетарной политики по сравнению с центральным прогнозом. Структурные изменения в экономике и укрепление обменного курса способствуют более быстрому приближению общей инфляции к целевому показателю. Нацбанк продолжает активно отслеживать текущие события и интенсивность их передачи на внутренний рынок. В случае выявления тенденции роста инфляционных ожиданий в результате затяжного шока предложения, который также усилит эффект второй волны, Комитет продолжит умеренно повышать ставку монетарной политики. После этого, по мере ослабления инфляционного шока, регулятор постепенно начнет снижать ставку рефинансирования. Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 21 октября 2026 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, новости, грузия, ближний восток, национальный банк грузии, ставка рефинансирования