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Обострение отношений с РФ не входит в национальные интересы Грузии – спикер парламента

Обострение отношений с РФ не входит в национальные интересы Грузии – спикер парламента

Sputnik Грузия

Как отметил Папуашвили, Брюссель старается распространить в ЕС ложные нарративы о политике Грузии 09.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-09T17:21+0400

2026-09-09T17:21+0400

2026-09-09T17:47+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Обострение отношений с Россией не отвечает национальным интересам Грузии, что бы ни думали об этом отдельные страны Европейского союза, заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили на брифинге.Спикер парламента отметил, что в сентябре планирует совершить рабочий визит в Бельгию и Люксембург. В ходе поездки Папуашвили намерен подробно объяснить европейским партнерам свою принципиальную позицию по этому вопросу. "Если кто-то не понимает, мы готовы объяснить им, в чем заключаются национальные интересы нашей страны. Может быть, эскалация с Россией входит в интересы Германии или Литвы, но не в наши. Пусть простят нас все, но наши интересы превыше их интересов", – сказал Папуашвили. Как отметил спикер, Брюссель старается распространить в ЕС ложные нарративы о политике Грузии, поэтому Грузия "должна донести до всех членов правду". По словам Папуашвили, команда "Грузинской мечты", которой управляет Бидзина Иванишвили, доказала, что все политические шаги будут предприняты, исходя из интересов Грузии, на основании анализа и рационального решения. Власти Грузии неоднократно отмечали, что после начала событий на Украине в 2022 году "партия глобальной войны" делала все, чтобы страна стала участником этого конфликта и чтобы в Грузии был открыт второй фронт против России. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, в качестве меры наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, новости, в мире, бельгия, тбилиси, брюссель, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузия