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Около школ в Грузии будет ограничена скорость автомобилей – видео
Около школ в Грузии будет ограничена скорость автомобилей – видео
Sputnik Грузия
В Грузии тщательно обеспечивается уровень безопасности детей в школах. За порядком в учебных заведениях следят сотрудники специальной службы – школьные... 09.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-09T11:24+0400
2026-09-09T11:24+0400
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Каких-либо крупных инцидентов или происшествий в школах Грузии не было за все последние годы. Существуют стандартные дисциплинарные проблемы – согласно отчету народного защитника Грузии, в 2025 году статус учащегося был приостановлен 7,2 тыс школьникам, а полностью прекращен – для 1366 учеников. Всего же в школах Грузии обучается более 644 тысяч детей.В сентябре 2026 года в рамках плана действий Национальной стратегии безопасности дорожного движения власти объявили об ужесточении правил управления машинами близ учебных заведений. На участках со специальной разметкой скорость движения транспорта будет ограничена 30 км/ч для защиты детей.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , школа, безопасность, образование в грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , школа, безопасность, образование в грузии, видео
Около школ в Грузии будет ограничена скорость автомобилей – видео
11:24 09.09.2026 (обновлено: 11:28 09.09.2026)
В Грузии тщательно обеспечивается уровень безопасности детей в школах. За порядком в учебных заведениях следят сотрудники специальной службы – школьные приставы, ведется видеонаблюдение в зданиях
Каких-либо крупных инцидентов или происшествий в школах Грузии не было за все последние годы. Существуют стандартные дисциплинарные проблемы – согласно отчету народного защитника Грузии, в 2025 году статус учащегося был приостановлен 7,2 тыс школьникам, а полностью прекращен – для 1366 учеников. Всего же в школах Грузии обучается более 644 тысяч детей.
В сентябре 2026 года в рамках плана действий Национальной стратегии безопасности дорожного движения власти объявили об ужесточении правил управления машинами близ учебных заведений. На участках со специальной разметкой скорость движения транспорта будет ограничена 30 км/ч для защиты детей.