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Около школ в Грузии будет ограничена скорость автомобилей – видео

Около школ в Грузии будет ограничена скорость автомобилей – видео

Sputnik Грузия

В Грузии тщательно обеспечивается уровень безопасности детей в школах. За порядком в учебных заведениях следят сотрудники специальной службы – школьные... 09.09.2026, Sputnik Грузия

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Каких-либо крупных инцидентов или происшествий в школах Грузии не было за все последние годы. Существуют стандартные дисциплинарные проблемы – согласно отчету народного защитника Грузии, в 2025 году статус учащегося был приостановлен 7,2 тыс школьникам, а полностью прекращен – для 1366 учеников. Всего же в школах Грузии обучается более 644 тысяч детей.В сентябре 2026 года в рамках плана действий Национальной стратегии безопасности дорожного движения власти объявили об ужесточении правил управления машинами близ учебных заведений. На участках со специальной разметкой скорость движения транспорта будет ограничена 30 км/ч для защиты детей.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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