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Основной вид транспорта в повседневной жизни в Грузии, 2026
Основной вид транспорта в повседневной жизни в Грузии, 2026
Sputnik Грузия
Учебный и рабочий сезон начался в Грузии. Страна активно развивает общественный транспорт для борьбы с пробками и улучшения качества воздуха в городах. 09.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-09T13:31+0400
2026-09-09T13:31+0400
2026-09-09T13:31+0400
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Учебный и рабочий сезон начался в Грузии. Страна активно развивает общественный транспорт для борьбы с пробками и улучшения качества воздуха в городах.Sputnik Грузия решил узнать, каким видом транспорта читатели чаще всего пользуются в повседневной жизни. 27,9% проголосовавших сделали выбор в пользу общественного автобуса. На втором месте – личный автомобиль с 25,3%. Замыкает тройку метро – 14%. Интересно, что 12,7% участников опроса предпочитают ходить пешком.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, инфографика, инфографика
грузия, общество, новости, инфографика, инфографика
Основной вид транспорта в повседневной жизни в Грузии, 2026
Учебный и рабочий сезон начался в Грузии. Страна активно развивает общественный транспорт для борьбы с пробками и улучшения качества воздуха в городах.
Sputnik Грузия решил узнать, каким видом транспорта читатели чаще всего пользуются в повседневной жизни. 27,9% проголосовавших сделали выбор в пользу общественного автобуса. На втором месте – личный автомобиль с 25,3%. Замыкает тройку метро – 14%. Интересно, что 12,7% участников опроса предпочитают ходить пешком.