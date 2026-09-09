https://sputnik-georgia.ru/20260909/osnovnoy-vid-transporta-v-povsednevnoy-zhizni-v-gruzii-2026-300391652.html

Основной вид транспорта в повседневной жизни в Грузии, 2026

Основной вид транспорта в повседневной жизни в Грузии, 2026

Sputnik Грузия

Учебный и рабочий сезон начался в Грузии. Страна активно развивает общественный транспорт для борьбы с пробками и улучшения качества воздуха в городах. 09.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-09T13:31+0400

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Учебный и рабочий сезон начался в Грузии. Страна активно развивает общественный транспорт для борьбы с пробками и улучшения качества воздуха в городах.Sputnik Грузия решил узнать, каким видом транспорта читатели чаще всего пользуются в повседневной жизни. 27,9% проголосовавших сделали выбор в пользу общественного автобуса. На втором месте – личный автомобиль с 25,3%. Замыкает тройку метро – 14%. Интересно, что 12,7% участников опроса предпочитают ходить пешком.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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