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Папуашвили: "Ложь не станет правдой, сколько бы Брюссель ее ни повторял"

Папуашвили: "Ложь не станет правдой, сколько бы Брюссель ее ни повторял"

Sputnik Грузия

Тбилиси предлагает Брюсселю выйти из мира иллюзий 09.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-09T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Ложь не может стать правдой только потому, что Брюссель настойчиво ее повторяет, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в сети, комментируя заявление заместителя постпреда ЕС при международных организациях в Женеве.В Женеве на 63-й сессии Совета ООН по правам человека заместитель постоянного представителя ЕС при международных организациях в Женеве Мишель Червоне д’Урсо, выступая от имени Евросоюза, отдельно остановился на ситуации в Грузии. Он заявил, что Грузия обязана соблюдать основные права и свободы, и призвал грузинские власти отменить либо существенно пересмотреть недавно принятые законы, которые, по оценке ЕС, подрывают международные стандарты в области прав человека."Ложные нарративы о фальсификации выборов и разгоне мирных акций были опровергнуты временем и реальностью. Совершенные насильственные преступления расследованы, приговоры вынесены, все задокументировано, учтено и, более того, признано самими виновными. Факты в очередной раз одержали верх над восприятиями. Ложь не может стать правдой только потому, что Брюссель настойчиво ее повторяет, а преступник – жертвой только потому, что этого хочет какой-либо чиновник Европейского союза", – написал Папуашвили.Он также отметил, что политика Брюсселя в отношении Грузии зашла в тупик. По его словам, пришло время ЕС выйти из мира иллюзий."Вчерашнее заявление официального представителя Европейского союза еще раз подтверждает, что политика Брюсселя в отношении Грузии зашла в тупик. Брюссель похож на солдата, который не узнал об окончании войны и по-прежнему планирует военные операции", – заявил Папуашвили.Спикер парламента отметил, что уже давно для всех очевидно, что насильственные акции протеста против властей Грузии частично финансировались и за счет средств Европейского союза, в том числе кампания, которая оправдывала и поощряла использование "коктейлей Молотова".По его словам, в Брюсселе должны уважать факты, суверенитет Грузии и демократический выбор грузинского народа.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них — преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ на это 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры в отношении официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, новости, грузия, брюссель, женева, тбилиси, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, оон, еврокомиссия