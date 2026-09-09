https://sputnik-georgia.ru/20260909/partiya-girchi-menyaet-nazvanie-chtoby-otdelitsya-ot-vragov-svobody-300518224.html

Партия "Гирчи" меняет название, чтобы отделиться от "врагов свободы"

Партия "Гирчи" меняет название, чтобы отделиться от "врагов свободы"

Sputnik Грузия

Решение принято на фоне многолетней путаницы между двумя политическими силами с похожими названиями 09.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-09T19:20+0400

2026-09-09T19:20+0400

2026-09-09T19:20+0400

партия "гирчи"

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зураб джапаридзе

единое национальное движение

политика

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи" решила сменить название на "Партию свободных людей", чтобы окончательно отделить себя от политических противников, которых один из ее лидеров Яго Хвичия назвал "врагами свободы".Совет политической партии "Гирчи" 7 сентября принял решение о переименовании. Как пояснили в партии, это также должно положить конец путанице между двумя политическими силами – "Гирчи" и "Гирчи – больше свободы", из-за которой у граждан нередко возникала неразбериха."Заканчиваем эту неразбериху – "Гирчи" меняет название. Хотим как можно быстрее отделить себя от той части прошлого, которая связывает нас с врагами свободы", – сказал Хвичия. При этом, как отметил оппозиционный политик, лидерам партии нравилось прежнее название, которое присвоили. "Но мотив изменения заключается в том, что название, которое ассоциировалось со свободой, враги свободы присвоили себе так же, как ЛГБТ*-сообщество – радугу. Это опробованный метод в политической борьбе", – добавил Хвичия. По его словам, лидеры "Гирчи" изначально не должны были позволять своим противникам паразитировать на названии, но лучше исправить ошибки поздно, чем никогда. В 2015 году группа политиков вышла из рядов "Единого национального движения" и основала новую партию "Гирчи". В 2020 году партия раскололась на две политические силы: "Гирчи", которую возглавили Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Сандро Раквиашвили, и "Гирчи – больше свободы" во главе с Зурабом Джапаридзе. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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партия "гирчи", новости, тбилиси, яго хвичия, зураб джапаридзе, единое национальное движение, политика