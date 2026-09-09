https://sputnik-georgia.ru/20260909/po-priglasheniyu-makrona-premer-gruzii-primet-uchastie-v-kosmicheskom-sammite-300508201.html

По приглашению Макрона: премьер Грузии примет участие в Космическом саммите

По приглашению Макрона: премьер Грузии примет участие в Космическом саммите

Sputnik Грузия

Саммит пройдет 9–10 сентября в Париже под сопредседательством Франции и Германии 09.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона примет участие в первом Международном саммите по вопросам космоса, запланированном в Париже.Международный космический саммит пройдет 9–10 сентября 2026 года в Гран-Пале в Париже. Сопредседателями выступят Франция и Германия."На данном саммите будут обсуждаться такие важные вопросы, как исследования, наука, безопасность и оборона, а также достижения, которые существуют сегодня в Европе в этих направлениях. Также будет подчеркнута важность скоординированной работы между странами по этим вопросам", – заявил глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.В ходе визита глава грузинского правительства также посетит официальный прием, который президент Франции устраивает в честь лидеров – участников саммита.Кобахидзе отправился во Францию вместе с делегацией, в состав которой входят вице-премьеры, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр обороны Ираклий Чиковани и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, франция, париж, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили