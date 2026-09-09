https://sputnik-georgia.ru/20260909/po-priglasheniyu-makrona-premer-gruzii-primet-uchastie-v-kosmicheskom-sammite-300508201.html
По приглашению Макрона: премьер Грузии примет участие в Космическом саммите
По приглашению Макрона: премьер Грузии примет участие в Космическом саммите
Sputnik Грузия
Саммит пройдет 9–10 сентября в Париже под сопредседательством Франции и Германии 09.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-09T11:51+0400
2026-09-09T11:51+0400
2026-09-09T11:53+0400
политика
грузия
новости
франция
париж
ираклий кобахидзе
мака бочоришвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/11/299184180_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2248d6c610f7bb088e516c5a0e4d1312.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона примет участие в первом Международном саммите по вопросам космоса, запланированном в Париже.Международный космический саммит пройдет 9–10 сентября 2026 года в Гран-Пале в Париже. Сопредседателями выступят Франция и Германия."На данном саммите будут обсуждаться такие важные вопросы, как исследования, наука, безопасность и оборона, а также достижения, которые существуют сегодня в Европе в этих направлениях. Также будет подчеркнута важность скоординированной работы между странами по этим вопросам", – заявил глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.В ходе визита глава грузинского правительства также посетит официальный прием, который президент Франции устраивает в честь лидеров – участников саммита.Кобахидзе отправился во Францию вместе с делегацией, в состав которой входят вице-премьеры, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр обороны Ираклий Чиковани и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
франция
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/11/299184180_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_ebc394c557721ad96e16a44b1954cc0c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, франция, париж, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили
политика, грузия, новости, франция, париж, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили
По приглашению Макрона: премьер Грузии примет участие в Космическом саммите
11:51 09.09.2026 (обновлено: 11:53 09.09.2026)
Саммит пройдет 9–10 сентября в Париже под сопредседательством Франции и Германии
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона примет участие в первом Международном саммите по вопросам космоса, запланированном в Париже.
Международный космический саммит пройдет 9–10 сентября 2026 года в Гран-Пале в Париже. Сопредседателями выступят Франция и Германия.
"На данном саммите будут обсуждаться такие важные вопросы, как исследования, наука, безопасность и оборона, а также достижения, которые существуют сегодня в Европе в этих направлениях. Также будет подчеркнута важность скоординированной работы между странами по этим вопросам", – заявил глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.
В ходе визита глава грузинского правительства также посетит официальный прием, который президент Франции устраивает в честь лидеров – участников саммита.
Кобахидзе отправился во Францию вместе с делегацией, в состав которой входят вице-премьеры, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр обороны Ираклий Чиковани и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.