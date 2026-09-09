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Представители 18 стран обсудили в Тбилиси упрощение железнодорожных перевозок

Представители 18 стран обсудили в Тбилиси упрощение железнодорожных перевозок

Sputnik Грузия

Главной темой стал вопрос упрощения процедур пересечения границы при осуществлении международных железнодорожных перевозок 09.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-09T17:00+0400

2026-09-09T17:00+0400

2026-09-09T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Внедрение в практику действующих в железнодорожной сфере международных правовых документов и новых технологий обсудили на межведомственной встрече представители 18 стран-участников Организации сотрудничества железных дорог в Тбилиси, сообщили в пресс-службе ГЖД. Встреча была посвящена вопросам упрощения процедур пересечения границы при осуществлении международных железнодорожных перевозок. В мероприятии приняли участие более 80 представителей 18 государств – членов Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UN ESCAP) и Организации сотрудничества железных дорог (OSJD), в том числе представители госведомств, ЖД-компаний и соответствующих организаций. По информации "Грузинской железной дороги", участники обсудили вопросы укрепления сотрудничества между государственными регулирующими органами и железнодорожными компаниями. Особое внимание было уделено электронному обмену данными между участниками международных железнодорожных перевозок и дальнейшей цифровизации таких перевозок, повышению эффективности таможенного и пограничного контроля, а также упрощению соответствующих процедур. Члены делегаций обменялись опытом в сфере проведения таможенных процедур при международных железнодорожных перевозках и обсудили возможности внедрения и использования новых технологий в процессе таможенного и пограничного контроля. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" владеет железнодорожной инфраструктурой и всем подвижным составом. Компания занимается грузовыми перевозками, обеспечивая транзит различных товаров преимущественно из Каспийского региона и Центральной Азии к Черному морю. ГЖД также осуществляет внутренние и международные пассажирские перевозки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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