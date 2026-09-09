https://sputnik-georgia.ru/20260909/prints-neapolya-gotov-k-korolevskomu-tronu--ballon-dor-o-khviche-kvaratskheliya--300513995.html

"Принц Неаполя готов к королевскому трону" – Ballon d'Or о Хвиче Кварацхелия

"Принц Неаполя готов к королевскому трону" – Ballon d'Or о Хвиче Кварацхелия

Sputnik Грузия

От "Кварадоны" до одного из главных игроков европейского футбола – издание отмечает не только мастерство грузинского футболиста, но и его характер, трудолюбие... 09.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-09T15:56+0400

2026-09-09T15:56+0400

2026-09-09T15:56+0400

футбол

спорт

в мире

новости

лондон

неаполь

хвича кварацхелия

диего марадона

лионель месси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/1d/298355806_0:399:1440:1209_1920x0_80_0_0_df548ea52be2a17af5a748a024468ac3.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Официальный сайт премии Ballon d'Or опубликовал материал о 30 номинантах на "Золотой мяч", отдельно остановившись на капитане сборной Грузии и нападающем "Пари Сен-Жермен" Хвиче Кварацхелия.Капитан сборной Грузии по футболу и один из лидеров "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия вошел в список 30 номинантов на "Золотой мяч" – награду лучшему футболисту мира по итогам сезона. Церемония вручения состоится 26 октября в Лондоне.Ballon d'Or подчеркивает универсальность Кварацхелия: дриблинг, финты, игру обеими ногами, скорость, креативность и способность регулярно создавать опасность для соперника. При этом авторы отмечают не только его атакующие качества, но и огромный объем работы в обороне. "Он умеет все: финты, дриблинг, одинаково хорошо играет обеими ногами. Способен обыграть даже самого быстрого защитника. И даже в таких эпизодах он играет красиво. Он одновременно умен и разрушителен для соперников. Поэтому неудивительно, что болельщики "Наполи" сравнивали его даже с самим Диего Марадоной. "Кварадона" действительно был магическим явлением в Серии А", – отмечает издание. Именно креативность, по мнению Ballon d'Or, делает Кварацхелия исключительно важным игроком. Особое внимание Ballon d'Or уделяет выступлениям Кварацхелия в Лиге чемпионов. В апреле 2026 года в матче с "Баварией" Хвича оформил дубль, а в ответной встрече – отдал голевую передачу Усману Дембеле. Благодаря этому он стал первым футболистом, которому удалось отметиться результативным действием в семи матчах Лиги чемпионов подряд. Издание также напоминает, что после перехода в ПСЖ Кварацхелия добавил команде "глубину, звездный размах и качество работы", сыграв важную роль в победе парижан в Лиге чемпионов. Кроме того, Квару в статье назвали скромным и патриотичным человеком, который ставит семью превыше всего и много работает ради достижения целей. Кварацхелия уже дважды попадал в число 30 номинантов на "Золотой мяч". В 2023 году он занял 17-е место, а в 2025-м – 12-е. В список 30 номинантов также вошли Усман Дембеле, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Лионель Месси, Ашраф Хакими, Витинья, Маркиньос, Нуну Мендеш. "ПСЖ" представлен 10 футболистами, по четыре – у "Барселоны", "Реала" и "Баварии", три – у "Арсенала", два – у "Манчестер Сити". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

лондон

неаполь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

футбол, спорт, в мире, новости, лондон, неаполь, хвича кварацхелия, диего марадона, лионель месси