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Рубио: переговоры в Москве и Киеве могут привести к трехсторонним контактам
Рубио: переговоры в Москве и Киеве могут привести к трехсторонним контактам
Sputnik Грузия
По словам госсекретаря США, встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным и Зеленским могут в ближайшие недели открыть путь к возобновлению переговоров с участием всех... 09.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Переговоры американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве были содержательными, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Я не хочу характеризовать их как хорошие или плохие, продуктивные или непродуктивные. Могу лишь сказать, что они были содержательными", – сказал Рубио.Он уточнил, что на прошедших в выходные переговорах в Москве и Киеве обсуждались новые идеи по урегулированию украинского конфликта.По словам госсекретаря, после этих контактов в ближайшие недели появится возможность разработать дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине. Рубио полагает, что есть вероятность достичь разрешения, приемлемого для обеих сторон, и подчеркнул, что США всегда готовы участвовать в переговорах как посредники.Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 5 сентября. Переговоры американских представителей с президентом России Владимиром Путиным продлились более трех часов. В их ходе российский лидер обратил внимание на необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта.На следующий день американская делегация отправилась в Киев, где состоялась встреча с Владимиром Зеленским. Переговоры проходили в несколько этапов, в одном из которых участвовали также представители Великобритании, Франции и ФРГ.Во вторник стало известно, что российский и американский лидеры поговорили по телефону — разговор длился один час и был посвящен теме украинского урегулирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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украина, москва, киев, сша, россия, в мире, джаред кушнер, марко рубио, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
украина, москва, киев, сша, россия, в мире, джаред кушнер, марко рубио, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
Рубио: переговоры в Москве и Киеве могут привести к трехсторонним контактам
По словам госсекретаря США, встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным и Зеленским могут в ближайшие недели открыть путь к возобновлению переговоров с участием всех трех сторон
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Переговоры американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве были содержательными, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Я не хочу характеризовать их как хорошие или плохие, продуктивные или непродуктивные. Могу лишь сказать, что они были содержательными", – сказал Рубио.
Он уточнил, что на прошедших в выходные переговорах в Москве и Киеве обсуждались новые идеи по урегулированию украинского конфликта.
По словам госсекретаря, после этих контактов в ближайшие недели появится возможность разработать дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине. Рубио полагает, что есть вероятность достичь разрешения, приемлемого для обеих сторон, и подчеркнул, что США всегда готовы участвовать в переговорах как посредники.
Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 5 сентября. Переговоры американских представителей с президентом России Владимиром Путиным продлились более трех часов. В их ходе российский лидер обратил внимание на необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта.
На следующий день американская делегация отправилась в Киев, где состоялась встреча с Владимиром Зеленским. Переговоры проходили в несколько этапов, в одном из которых участвовали также представители Великобритании, Франции и ФРГ.
Во вторник стало известно, что российский и американский лидеры поговорили по телефону — разговор длился один час и был посвящен теме украинского урегулирования.