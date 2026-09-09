https://sputnik-georgia.ru/20260909/v-batumi-veterinarnuyu-kliniku-oshtrafovali-za-prodazhu-prosrochennykh-lekarstv-300508929.html

В Батуми ветеринарную клинику оштрафовали за продажу просроченных лекарств

В Батуми ветеринарную клинику оштрафовали за продажу просроченных лекарств

Sputnik Грузия

В 2026 году агентство планирует проверить до 1,5 тысячи объектов, подлежащих ветеринарному контролю 09.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-09T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Ветеринарную клинику в Батуми оштрафовали за реализацию просроченных и непригодных препаратов в ходе внеплановой проверки, сообщило Национальное агентство продовольствия.Проверка была проведена агентством на основании жалобы гражданина.Национальное агентство продовольствия осуществляет государственный контроль в клиниках, ветаптеках и зоомагазинах в непрерывном режиме.В текущем году запланирована проверка до 1,5 тысячи объектов, подлежащих ветеринарному контролю.Агентство призывает потребителей в случае обнаружения любого нарушения обращаться на горячую линию министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства – 15 01. Ни одно сообщение не останется без реагирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, батуми