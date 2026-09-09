https://sputnik-georgia.ru/20260909/v-gruzii-prodolzhayut-proveryat-kachestvo-vina--narusheniy-stalo-menshe-300496584.html

В Грузии продолжают проверять качество вина – нарушений стало меньше

В Грузии продолжают проверять качество вина – нарушений стало меньше

Sputnik Грузия

Из более чем 800 проверенных образцов вина брак выявили лишь в каждом сороковом – Национальное агентство вина связывает это с эффективностью действующей... 09.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-09T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Количество нарушений при госпроверке качества грузинского вина снизилось по сравнению с прошлыми годами, что указывает на эффективность системы контроля, сообщило Национальное агентство вина. В целях повышения конкурентоспособности грузинского вина и других алкогольных напитков, а также обеспечения качества грузинской продукции на международных рынках Национальное агентство вина систематически осуществляет контроль качества. Приоритетом государства является соответствие качества грузинского вина международным стандартам. За восемь месяцев текущего года в 44 компаниях было проведено 213 инспекционных контрольных проверок, целью которых является установление соответствия образцов алкогольных напитков, представленных на сертификацию, партиям продукции. Из 557 взятых образцов несоответствие было выявлено в девяти образцах четырех компаний. В Экономической зоне оформления международными аудиторскими компаниями Bureau Veritas и SGS было проверено качество продукции 66 компаний. Из 273 взятых образцов несоответствие было выявлено в 12 образцах 8 компаний. В результате контрольной проверки, проведенной в январе-августе, в отношении 19 образцов 10 компаний было выписано 17 штрафов. Общая сумма наложенных штрафов составила 25 тысяч лари. В целях повышения конкурентоспособности производимых в Грузии алкогольных напитков сотрудники Национального агентства вина регулярно контролируют качество грузинского вина и других алкогольных напитков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноделие, новости, общество, грузия, национальное агентство вина, bureau veritas