https://sputnik-georgia.ru/20260909/v-gruzii-startuet-povtornaya-registratsiya--v-vuzy-dlya--2-tysyach-abiturientov-300508431.html

В Грузии стартует повторная регистрация в вузы для двух тысяч абитуриентов

В Грузии стартует повторная регистрация в вузы для двух тысяч абитуриентов

Sputnik Грузия

Повторная регистрация для не поступивших в вузы абитуриентов продлится с 14 по 18 сентября 09.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-09T13:53+0400

2026-09-09T13:53+0400

2026-09-09T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Абитуриенты, которые не смогли поступить в вузы Грузии по итогам Единых национальных экзаменов 2026 года, с 11:00 14 сентября смогут повторно зарегистрироваться для зачисления на интересующие их образовательные программы, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок.Почти две тысячи абитуриентов по распоряжению премьер-министра Ираклия Кобахидзе получат возможность повторного зачисления в вузы. Из-за неправильного выбора образовательных программ и высокой конкуренции 1 795 абитуриентов, успешно сдавших экзамены, не смогли поступить.Регистрация продлится до 18:00 18 сентября.По информации центра, повторно зарегистрироваться смогут абитуриенты, которые по итогам ЕНЭ набрали проходные баллы по всем сданным предметам, но не смогли поступить в вуз.Детальная информация о доступных местах в вузах будет опубликована в "Справочнике для абитуриентов" на сайте Национального центра экзаменов и оценок 11 сентября.В этом учебном году государство полностью финансирует обучение каждого студента, зачисленного в госуниверситеты.Всего экзамены сдавали 39 689 абитуриентов, из которых 3 744 не сдали экзамены, 1 795 не поступили из-за высокой конкуренции, 17 862 поступили в государственные вузы на программы бакалавриата, 1 322 – в профтехучилища, а 1 495 – на программу, предназначенную для этнических меньшинств. Остальные поступили в частные вузы и будут учиться платно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, ираклий кобахидзе