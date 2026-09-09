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Захарова объяснила недовольство Германии Украиной нехваткой военных заказов

Захарова объяснила недовольство Германии Украиной нехваткой военных заказов

Sputnik Грузия

По мнению дипломата, немецкие власти давно находятся в тесной связке с собственным военно-промышленным комплексом – настолько, что канцлер Мерц, по ее словам... 09.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-09T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Власти Германии недовольны Украиной, но не из-за творящегося там беспредела, а потому что Киев размещает слишком мало заказов в немецком военно-промышленном комплексе, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Дипломат напомнила, что недавно глава внешнеполитического ведомства ФРГ Йоханн Вадефуль высказал недовольство Украиной. Однако, по словам Захаровой, оно было связано не с тем, что немецкий министр "ужаснулся тем беспределом, который творится на Украине в отношении всего: своих собственных граждан, правил и законов, которыми регулируется наша современная жизнь с точки зрения прав человека, вообще чести, достоинства и морали", что следует из доклада Европейского союза по правам человека.Причина недовольства, по словам Захаровой, в том, что Киев размещает слишком мало заказов в немецком ВПК."Он был недоволен Украиной, киевским режимом и Банковой ровно в противоположном ключе, он сказал, что они очень мало военных заказов размещают в военно-промышленном комплексе Германии", – подчеркнула официальный представитель МИД России.Она отметила, что немецкие власти давно демонстрируют свою "связку" с военным производством, лоббируя и обслуживая интересы ВПК."Понятно, связка Мерца (федеральный канцлер Германии Фридрих – Sputnik), Вадефуля (глава МИД Германии Йоханн – Sputnik), его команды с военно-промышленным комплексом тянется уже много лет. Он не просто их там лоббирует, он просто их обслуживает. Он раб, Мерц – раб военно-промышленного комплекса", – подчеркнула Захарова.По ее словам, отсюда становится понятно недовольство немецких властей Киевом – чем меньше заказов от Украины, тем меньше им, вероятно, "перепадает"."… Нужно больше денег, больше заказов для того, чтобы, так сказать, и Мерцу, видимо, перепадало", – подчеркнула Захарова.При этом дипломат отметила, что размеры и масштаб Коми, где она в настоящее время находится и в среду проведет брифинг, судя по карте, сопоставимы или даже превышают размер ФРГ. Она подчеркнула, что это важно понимать тем, кто собирается задействовать еще больше оружия против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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