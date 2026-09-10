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Две реальности в одном кадре: жизнь в Колумбии до и после землетрясения

Две реальности в одном кадре: жизнь в Колумбии до и после землетрясения

Sputnik Грузия

Разрушительное землетрясение произошло на западе Колумбии ровно месяц назад, 10 августа. Смотрите в подборке Sputnik наглядную историю трагедии 10.09.2026, Sputnik Грузия

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Мощнейшее за последние десятилетия землетрясение в Колумбии магнитудой 7,4 буквально за считанные минуты стерло с лица земли целые кварталы, превратив привычный мир в груды бетона, искореженного металла и безмолвных руин. Кадры, снятые после катастрофы, демонстрируют чудовищный масштаб бедствия. По последним данным, число погибших превысило 330 человек, а более 240 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Ранения получили более 4,5 тысячи человек. Стихия затронула 15 из 32 департаментов Колумбии, оставив без крова более 320 тысяч человек. Почти 30 тысяч домов были полностью разрушены, и еще более 136 тысяч получили серьезные повреждения. Наиболее пострадавшими оказались 5 департаментов в западной части страны, где сейсмический удар пришелся на густонаселенные города.

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