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Две реальности в одном кадре: жизнь в Колумбии до и после землетрясения
Две реальности в одном кадре: жизнь в Колумбии до и после землетрясения
Sputnik Грузия
Разрушительное землетрясение произошло на западе Колумбии ровно месяц назад, 10 августа. Смотрите в подборке Sputnik наглядную историю трагедии 10.09.2026, Sputnik Грузия
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Мощнейшее за последние десятилетия землетрясение в Колумбии магнитудой 7,4 буквально за считанные минуты стерло с лица земли целые кварталы, превратив привычный мир в груды бетона, искореженного металла и безмолвных руин. Кадры, снятые после катастрофы, демонстрируют чудовищный масштаб бедствия. По последним данным, число погибших превысило 330 человек, а более 240 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Ранения получили более 4,5 тысячи человек. Стихия затронула 15 из 32 департаментов Колумбии, оставив без крова более 320 тысяч человек. Почти 30 тысяч домов были полностью разрушены, и еще более 136 тысяч получили серьезные повреждения. Наиболее пострадавшими оказались 5 департаментов в западной части страны, где сейсмический удар пришелся на густонаселенные города.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, колумбия
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, колумбия

Две реальности в одном кадре: жизнь в Колумбии до и после землетрясения

13:07 10.09.2026 (обновлено: 18:57 10.09.2026)
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Разрушительное землетрясение произошло на западе Колумбии ровно месяц назад, 10 августа. Смотрите в подборке Sputnik наглядную историю трагедии
Мощнейшее за последние десятилетия землетрясение в Колумбии магнитудой 7,4 буквально за считанные минуты стерло с лица земли целые кварталы, превратив привычный мир в груды бетона, искореженного металла и безмолвных руин.
Кадры, снятые после катастрофы, демонстрируют чудовищный масштаб бедствия. По последним данным, число погибших превысило 330 человек, а более 240 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Ранения получили более 4,5 тысячи человек. Стихия затронула 15 из 32 департаментов Колумбии, оставив без крова более 320 тысяч человек. Почти 30 тысяч домов были полностью разрушены, и еще более 136 тысяч получили серьезные повреждения. Наиболее пострадавшими оказались 5 департаментов в западной части страны, где сейсмический удар пришелся на густонаселенные города.
© REUTERS GOOGLE MAPS/Reuters TV

Панорама театра Сантьяго Лондоньо из Google Maps, март 2024 года (вверху), и снимок с дрона, показывающий руины театра после землетрясения в Перейре, Колумбия, 10 августа 2026 года.

Панорама театра Сантьяго Лондоньо из Google Maps, март 2024 года (вверху), и снимок с дрона, показывающий руины театра после землетрясения в Перейре, Колумбия, 10 августа 2026 года. - Sputnik Грузия
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© REUTERS GOOGLE MAPS/Reuters TV

Панорама театра Сантьяго Лондоньо из Google Maps, март 2024 года (вверху), и снимок с дрона, показывающий руины театра после землетрясения в Перейре, Колумбия, 10 августа 2026 года.

© REUTERS GOOGLE MAPS/Marco Trujillo

Жилой комплекс Condominio Pio XII в городе Кали в ноябре 2022 года (вверху) и разрушенный комплекс после землетрясения 10 августа.

Жилой комплекс Condominio Pio XII в городе Кали в ноябре 2022 года (вверху) и разрушенный комплекс после землетрясения 10 августа. - Sputnik Грузия
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© REUTERS GOOGLE MAPS/Marco Trujillo

Жилой комплекс Condominio Pio XII в городе Кали в ноябре 2022 года (вверху) и разрушенный комплекс после землетрясения 10 августа.

© REUTERS GOOGLE MAPS/Luisa Gonzalez

Панорамные снимки здания Виллы 13 в Перейре, сделанные в марте 2024 года (вверху), и спасатели на руинах здания Виллы 13 после землетрясения 10 августа.

Панорамные снимки здания Виллы 13 в Перейре, сделанные в марте 2024 года (вверху), и спасатели на руинах здания Виллы 13 после землетрясения 10 августа. - Sputnik Грузия
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© REUTERS GOOGLE MAPS/Luisa Gonzalez

Панорамные снимки здания Виллы 13 в Перейре, сделанные в марте 2024 года (вверху), и спасатели на руинах здания Виллы 13 после землетрясения 10 августа.

© REUTERS GOOGLE MAPS/Luisa Gonzalez

Жилой комплекс Ла Лорена в Перейре, апрель 2024 года (вверху), и автомобиль, проезжающий мимо разрушенных зданий жилого комплекса Ла Лорена после землетрясения 10 августа в районе Ла Лорена города Перейра, Колумбия.

Жилой комплекс Ла Лорена в Перейре, апрель 2024 года (вверху), и автомобиль, проезжающий мимо разрушенных зданий жилого комплекса Ла Лорена после землетрясения 10 августа в районе Ла Лорена города Перейра, Колумбия. - Sputnik Грузия
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© REUTERS GOOGLE MAPS/Luisa Gonzalez

Жилой комплекс Ла Лорена в Перейре, апрель 2024 года (вверху), и автомобиль, проезжающий мимо разрушенных зданий жилого комплекса Ла Лорена после землетрясения 10 августа в районе Ла Лорена города Перейра, Колумбия.

© REUTERS GOOGLE MAPS/Luisa Gonzalez

Здание на площади Боливара в Перейре, март 2024 года (вверху), и сотрудники экстренных служб, работающие рядом с поврежденным зданием на площади Боливара после землетрясения 10 августа.

Здание на площади Боливара в Перейре, март 2024 года (вверху), и сотрудники экстренных служб, работающие рядом с поврежденным зданием на площади Боливара после землетрясения 10 августа. - Sputnik Грузия
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© REUTERS GOOGLE MAPS/Luisa Gonzalez

Здание на площади Боливара в Перейре, март 2024 года (вверху), и сотрудники экстренных служб, работающие рядом с поврежденным зданием на площади Боливара после землетрясения 10 августа.

© REUTERS GOOGLE MAPS/Stringer

Панорамный снимок отеля Pereira Lago в Перейре, сделанный в марте 2024 года (вверху), и сотрудники экстренных служб, разбирающие завалы частично обрушившегося отеля Pereira Lago после землетрясения в Перейре, Колумбия, 10 августа 2026 года.

Панорамный снимок отеля Pereira Lago в Перейре, сделанный в марте 2024 года (вверху), и сотрудники экстренных служб, разбирающие завалы частично обрушившегося отеля Pereira Lago после землетрясения в Перейре, Колумбия, 10 августа 2026 года. - Sputnik Грузия
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© REUTERS GOOGLE MAPS/Stringer

Панорамный снимок отеля Pereira Lago в Перейре, сделанный в марте 2024 года (вверху), и сотрудники экстренных служб, разбирающие завалы частично обрушившегося отеля Pereira Lago после землетрясения в Перейре, Колумбия, 10 августа 2026 года.

© REUTERS GOOGLE MAPS/Reuters TV

Здания в Перейре, март 2024 года (вверху), и спасатели, работающие на месте обрушения отеля Dibeni после землетрясения в Перейре, Колумбия, в августе 2026 года.

Здания в Перейре, март 2024 года (вверху), и спасатели, работающие на месте обрушения отеля Dibeni после землетрясения в Перейре, Колумбия, в августе 2026 года. - Sputnik Грузия
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© REUTERS GOOGLE MAPS/Reuters TV

Здания в Перейре, март 2024 года (вверху), и спасатели, работающие на месте обрушения отеля Dibeni после землетрясения в Перейре, Колумбия, в августе 2026 года.

© REUTERS GOOGLE MAPS/Luisa Gonzalez

Жилой комплекс Los Bloques в Перейре, март 2024 года (вверху), и мужчина, рассматривающий руины здания в этом же жилом комплексе после землетрясения 10 августа 2026 года в Перейре, Колумбия.

Жилой комплекс Los Bloques в Перейре, март 2024 года (вверху), и мужчина, рассматривающий руины здания в этом же жилом комплексе после землетрясения 10 августа 2026 года в Перейре, Колумбия. - Sputnik Грузия
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© REUTERS GOOGLE MAPS/Luisa Gonzalez

Жилой комплекс Los Bloques в Перейре, март 2024 года (вверху), и мужчина, рассматривающий руины здания в этом же жилом комплексе после землетрясения 10 августа 2026 года в Перейре, Колумбия.

© REUTERS GOOGLE MAPS/REUTERS TV

Панорама здания Торрес-де-Лимонар, полученная с помощью Google Maps Street View в январе 2019 года (вверху), и стопкадр работы спасателей среди обломков здания Торрес-де-Лимонар после землетрясения 10 августа в городе Кали в Колумбии.

Панорама здания Торрес-де-Лимонар, полученная с помощью Google Maps Street View в январе 2019 года (вверху), и стопкадр работы спасателей среди обломков здания Торрес-де-Лимонар после землетрясения 10 августа в городе Кали в Колумбии. - Sputnik Грузия
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© REUTERS GOOGLE MAPS/REUTERS TV

Панорама здания Торрес-де-Лимонар, полученная с помощью Google Maps Street View в январе 2019 года (вверху), и стопкадр работы спасателей среди обломков здания Торрес-де-Лимонар после землетрясения 10 августа в городе Кали в Колумбии.

© REUTERS GOOGLE MAPS/Raquel Cunha

Здание в районе Сан-Фернандо в ноябре 2022 года (вверху) и снимок с дрона, на котором спасатели ищут выживших под обломками рухнувшего здания в районе Сан-Фернандо после землетрясения 10 августа в Кали, Колумбия.

Здание в районе Сан-Фернандо в ноябре 2022 года (вверху) и снимок с дрона, на котором спасатели ищут выживших под обломками рухнувшего здания в районе Сан-Фернандо после землетрясения 10 августа в Кали, Колумбия. - Sputnik Грузия
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© REUTERS GOOGLE MAPS/Raquel Cunha

Здание в районе Сан-Фернандо в ноябре 2022 года (вверху) и снимок с дрона, на котором спасатели ищут выживших под обломками рухнувшего здания в районе Сан-Фернандо после землетрясения 10 августа в Кали, Колумбия.

© REUTERS GOOGLE MAPS/Sergio Acero

Здание Ана Пилар из Google Maps Street View в ноябре 2022 года (вверху) и спасатели, работающие в поврежденном землетрясением здании Ана Пилар после удара стихии 10 августа в Кали, Колумбия.

Здание Ана Пилар из Google Maps Street View в ноябре 2022 года (вверху) и спасатели, работающие в поврежденном землетрясением здании Ана Пилар после удара стихии 10 августа в Кали, Колумбия. - Sputnik Грузия
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© REUTERS GOOGLE MAPS/Sergio Acero

Здание Ана Пилар из Google Maps Street View в ноябре 2022 года (вверху) и спасатели, работающие в поврежденном землетрясением здании Ана Пилар после удара стихии 10 августа в Кали, Колумбия.

© REUTERS GOOGLE MAPS/Raquel Cunha

Здание Ванессы в ноябре 2022 года (вверху) и спасатели, работающие среди обломков здания Ванессы после землетрясения 10 августа в Кали, Колумбия.

Здание Ванессы в ноябре 2022 года (вверху) и спасатели, работающие среди обломков здания Ванессы после землетрясения 10 августа в Кали, Колумбия. - Sputnik Грузия
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© REUTERS GOOGLE MAPS/Raquel Cunha

Здание Ванессы в ноябре 2022 года (вверху) и спасатели, работающие среди обломков здания Ванессы после землетрясения 10 августа в Кали, Колумбия.

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