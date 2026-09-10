Две реальности в одном кадре: жизнь в Колумбии до и после землетрясения
Панорама театра Сантьяго Лондоньо из Google Maps, март 2024 года (вверху), и снимок с дрона, показывающий руины театра после землетрясения в Перейре, Колумбия, 10 августа 2026 года.
Панорама театра Сантьяго Лондоньо из Google Maps, март 2024 года (вверху), и снимок с дрона, показывающий руины театра после землетрясения в Перейре, Колумбия, 10 августа 2026 года.
Жилой комплекс Condominio Pio XII в городе Кали в ноябре 2022 года (вверху) и разрушенный комплекс после землетрясения 10 августа.
Жилой комплекс Condominio Pio XII в городе Кали в ноябре 2022 года (вверху) и разрушенный комплекс после землетрясения 10 августа.
Панорамные снимки здания Виллы 13 в Перейре, сделанные в марте 2024 года (вверху), и спасатели на руинах здания Виллы 13 после землетрясения 10 августа.
Панорамные снимки здания Виллы 13 в Перейре, сделанные в марте 2024 года (вверху), и спасатели на руинах здания Виллы 13 после землетрясения 10 августа.
Жилой комплекс Ла Лорена в Перейре, апрель 2024 года (вверху), и автомобиль, проезжающий мимо разрушенных зданий жилого комплекса Ла Лорена после землетрясения 10 августа в районе Ла Лорена города Перейра, Колумбия.
Жилой комплекс Ла Лорена в Перейре, апрель 2024 года (вверху), и автомобиль, проезжающий мимо разрушенных зданий жилого комплекса Ла Лорена после землетрясения 10 августа в районе Ла Лорена города Перейра, Колумбия.
Здание на площади Боливара в Перейре, март 2024 года (вверху), и сотрудники экстренных служб, работающие рядом с поврежденным зданием на площади Боливара после землетрясения 10 августа.
Здание на площади Боливара в Перейре, март 2024 года (вверху), и сотрудники экстренных служб, работающие рядом с поврежденным зданием на площади Боливара после землетрясения 10 августа.
Панорамный снимок отеля Pereira Lago в Перейре, сделанный в марте 2024 года (вверху), и сотрудники экстренных служб, разбирающие завалы частично обрушившегося отеля Pereira Lago после землетрясения в Перейре, Колумбия, 10 августа 2026 года.
Панорамный снимок отеля Pereira Lago в Перейре, сделанный в марте 2024 года (вверху), и сотрудники экстренных служб, разбирающие завалы частично обрушившегося отеля Pereira Lago после землетрясения в Перейре, Колумбия, 10 августа 2026 года.
Здания в Перейре, март 2024 года (вверху), и спасатели, работающие на месте обрушения отеля Dibeni после землетрясения в Перейре, Колумбия, в августе 2026 года.
Здания в Перейре, март 2024 года (вверху), и спасатели, работающие на месте обрушения отеля Dibeni после землетрясения в Перейре, Колумбия, в августе 2026 года.
Жилой комплекс Los Bloques в Перейре, март 2024 года (вверху), и мужчина, рассматривающий руины здания в этом же жилом комплексе после землетрясения 10 августа 2026 года в Перейре, Колумбия.
Жилой комплекс Los Bloques в Перейре, март 2024 года (вверху), и мужчина, рассматривающий руины здания в этом же жилом комплексе после землетрясения 10 августа 2026 года в Перейре, Колумбия.
Панорама здания Торрес-де-Лимонар, полученная с помощью Google Maps Street View в январе 2019 года (вверху), и стопкадр работы спасателей среди обломков здания Торрес-де-Лимонар после землетрясения 10 августа в городе Кали в Колумбии.
Панорама здания Торрес-де-Лимонар, полученная с помощью Google Maps Street View в январе 2019 года (вверху), и стопкадр работы спасателей среди обломков здания Торрес-де-Лимонар после землетрясения 10 августа в городе Кали в Колумбии.
Здание в районе Сан-Фернандо в ноябре 2022 года (вверху) и снимок с дрона, на котором спасатели ищут выживших под обломками рухнувшего здания в районе Сан-Фернандо после землетрясения 10 августа в Кали, Колумбия.
Здание в районе Сан-Фернандо в ноябре 2022 года (вверху) и снимок с дрона, на котором спасатели ищут выживших под обломками рухнувшего здания в районе Сан-Фернандо после землетрясения 10 августа в Кали, Колумбия.
Здание Ана Пилар из Google Maps Street View в ноябре 2022 года (вверху) и спасатели, работающие в поврежденном землетрясением здании Ана Пилар после удара стихии 10 августа в Кали, Колумбия.
Здание Ана Пилар из Google Maps Street View в ноябре 2022 года (вверху) и спасатели, работающие в поврежденном землетрясением здании Ана Пилар после удара стихии 10 августа в Кали, Колумбия.
Здание Ванессы в ноябре 2022 года (вверху) и спасатели, работающие среди обломков здания Ванессы после землетрясения 10 августа в Кали, Колумбия.
Здание Ванессы в ноябре 2022 года (вверху) и спасатели, работающие среди обломков здания Ванессы после землетрясения 10 августа в Кали, Колумбия.