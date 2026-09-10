Басилашвили планирует основать в Грузии фонд для поддержки юных теннисистов
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНиколоз Басилашвили планирует основать в Грузии фонд для поддержки юных теннисистов
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Подписаться
Детали своей инициативы и будущее грузинского тенниса Басилашвили обсудил на встрече с министром спорта Грузии Шалвой Гоголадзе
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили намерен создать фонд для поддержки талантливых теннисистов, сообщили в пресс-службе Минспорта Грузии.
Детали открытия фонда и будущее грузинского тенниса Басилашвили обсудил на встрече с министром спорта Грузии Шалвой Гоголадзе.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНиколоз Басилашвили планирует основать в Грузии фонд для поддержки юных теннисистов
Николоз Басилашвили планирует основать в Грузии фонд для поддержки юных теннисистов
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Министр поблагодарил спортсмена за достойное представление Грузии на международной арене и пожелал ему успехов в предстоящих соревнованиях.
Такие фонды, как отметили в Минспорта, особенно важны для начинающих талантливых игроков, так как профессиональный теннис требует постоянных тренировок, качественного инвентаря, участия в соревнованиях и поездок на международные турниры.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНиколоз Басилашвили планирует основать в Грузии фонд для поддержки юных теннисистов
Николоз Басилашвили планирует основать в Грузии фонд для поддержки юных теннисистов
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Лучшим результатом Басилашвили, которому в феврале исполнилось 34 года, в мировом рейтинге было 16-е место в 2019 году, а на его счету насчитываются пять побед на турнирах ATP высшей категории.
За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP. Летом 2023 года теннисист перенес две операции на локте и вернулся на корт только спустя несколько месяцев.