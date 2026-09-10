https://sputnik-georgia.ru/20260910/basilashvili-planiruet-osnovat-v-gruzii-fond-dlya-podderzhki-yunykh-tennisistov-300516445.html

Басилашвили планирует основать в Грузии фонд для поддержки юных теннисистов

Басилашвили планирует основать в Грузии фонд для поддержки юных теннисистов

Sputnik Грузия

Детали своей инициативы и будущее грузинского тенниса Басилашвили обсудил на встрече с министром спорта Грузии Шалвой Гоголадзе 10.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-10T18:58+0400

2026-09-10T18:58+0400

2026-09-10T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили намерен создать фонд для поддержки талантливых теннисистов, сообщили в пресс-службе Минспорта Грузии. Детали открытия фонда и будущее грузинского тенниса Басилашвили обсудил на встрече с министром спорта Грузии Шалвой Гоголадзе. Министр поблагодарил спортсмена за достойное представление Грузии на международной арене и пожелал ему успехов в предстоящих соревнованиях. Такие фонды, как отметили в Минспорта, особенно важны для начинающих талантливых игроков, так как профессиональный теннис требует постоянных тренировок, качественного инвентаря, участия в соревнованиях и поездок на международные турниры. Лучшим результатом Басилашвили, которому в феврале исполнилось 34 года, в мировом рейтинге было 16-е место в 2019 году, а на его счету насчитываются пять побед на турнирах ATP высшей категории. За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP. Летом 2023 года теннисист перенес две операции на локте и вернулся на корт только спустя несколько месяцев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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теннис, спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp