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https://sputnik-georgia.ru/20260910/basilashvili-planiruet-osnovat-v-gruzii-fond-dlya-podderzhki-yunykh-tennisistov-300516445.html
Басилашвили планирует основать в Грузии фонд для поддержки юных теннисистов
Басилашвили планирует основать в Грузии фонд для поддержки юных теннисистов
Sputnik Грузия
Детали своей инициативы и будущее грузинского тенниса Басилашвили обсудил на встрече с министром спорта Грузии Шалвой Гоголадзе 10.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-10T18:58+0400
2026-09-10T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили намерен создать фонд для поддержки талантливых теннисистов, сообщили в пресс-службе Минспорта Грузии. Детали открытия фонда и будущее грузинского тенниса Басилашвили обсудил на встрече с министром спорта Грузии Шалвой Гоголадзе. Министр поблагодарил спортсмена за достойное представление Грузии на международной арене и пожелал ему успехов в предстоящих соревнованиях. Такие фонды, как отметили в Минспорта, особенно важны для начинающих талантливых игроков, так как профессиональный теннис требует постоянных тренировок, качественного инвентаря, участия в соревнованиях и поездок на международные турниры. Лучшим результатом Басилашвили, которому в феврале исполнилось 34 года, в мировом рейтинге было 16-е место в 2019 году, а на его счету насчитываются пять побед на турнирах ATP высшей категории. За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP. Летом 2023 года теннисист перенес две операции на локте и вернулся на корт только спустя несколько месяцев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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теннис, спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp
теннис, спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp

Басилашвили планирует основать в Грузии фонд для поддержки юных теннисистов

18:58 10.09.2026
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНиколоз Басилашвили планирует основать в Грузии фонд для поддержки юных теннисистов
Николоз Басилашвили планирует основать в Грузии фонд для поддержки юных теннисистов - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2026
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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Детали своей инициативы и будущее грузинского тенниса Басилашвили обсудил на встрече с министром спорта Грузии Шалвой Гоголадзе
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили намерен создать фонд для поддержки талантливых теннисистов, сообщили в пресс-службе Минспорта Грузии.
Детали открытия фонда и будущее грузинского тенниса Басилашвили обсудил на встрече с министром спорта Грузии Шалвой Гоголадзе.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНиколоз Басилашвили планирует основать в Грузии фонд для поддержки юных теннисистов
Николоз Басилашвили планирует основать в Грузии фонд для поддержки юных теннисистов - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2026
Николоз Басилашвили планирует основать в Грузии фонд для поддержки юных теннисистов
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Министр поблагодарил спортсмена за достойное представление Грузии на международной арене и пожелал ему успехов в предстоящих соревнованиях.
Такие фонды, как отметили в Минспорта, особенно важны для начинающих талантливых игроков, так как профессиональный теннис требует постоянных тренировок, качественного инвентаря, участия в соревнованиях и поездок на международные турниры.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНиколоз Басилашвили планирует основать в Грузии фонд для поддержки юных теннисистов
Николоз Басилашвили планирует основать в Грузии фонд для поддержки юных теннисистов - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2026
Николоз Басилашвили планирует основать в Грузии фонд для поддержки юных теннисистов
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Лучшим результатом Басилашвили, которому в феврале исполнилось 34 года, в мировом рейтинге было 16-е место в 2019 году, а на его счету насчитываются пять побед на турнирах ATP высшей категории.
За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP. Летом 2023 года теннисист перенес две операции на локте и вернулся на корт только спустя несколько месяцев.
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