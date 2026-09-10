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Более полукилограмма кокаина изъяли в Тбилиси

Более полукилограмма кокаина изъяли в Тбилиси

Sputnik Грузия

В тайнике возле дома задержанного полиция обнаружила более 500 граммов кокаина 10.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-10T17:56+0400

2026-09-10T17:56+0400

2026-09-10T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Более полкилограмма кокаина обнаружили сотрудники МВД Грузии в тайнике на территории, прилегающей к дому одного из жителей Тбилиси, говорится в сообщении ведомства.Мужчина задержан по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере.По данным МВД, сотрудники Главного следственного управления и Главного управления детективов Департамента полиции Тбилиси провели оперативные и следственные мероприятия, в результате которых обнаружили в тайнике более 500 граммов кокаина.Мужчина задержан в качестве обвиняемого. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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