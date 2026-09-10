https://sputnik-georgia.ru/20260910/bolee-polukilogramma-kokaina-izyali-v-tbilisi-300523689.html
Более полукилограмма кокаина изъяли в Тбилиси
Более полукилограмма кокаина изъяли в Тбилиси
Sputnik Грузия
В тайнике возле дома задержанного полиция обнаружила более 500 граммов кокаина 10.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-10T17:56+0400
2026-09-10T17:56+0400
2026-09-10T17:56+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458103_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9ad79a28acd9bc84ff3b345b5c10fb6b.jpg
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Более полкилограмма кокаина обнаружили сотрудники МВД Грузии в тайнике на территории, прилегающей к дому одного из жителей Тбилиси, говорится в сообщении ведомства.Мужчина задержан по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере.По данным МВД, сотрудники Главного следственного управления и Главного управления детективов Департамента полиции Тбилиси провели оперативные и следственные мероприятия, в результате которых обнаружили в тайнике более 500 граммов кокаина.Мужчина задержан в качестве обвиняемого. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458103_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_c4f487673758ee66c7e8e3e4a6d9940c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
Более полукилограмма кокаина изъяли в Тбилиси
В тайнике возле дома задержанного полиция обнаружила более 500 граммов кокаина
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Более полкилограмма кокаина обнаружили сотрудники МВД Грузии в тайнике на территории, прилегающей к дому одного из жителей Тбилиси, говорится в сообщении ведомства.
Мужчина задержан по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере.
По данным МВД, сотрудники Главного следственного управления и Главного управления детективов Департамента полиции Тбилиси провели оперативные и следственные мероприятия, в результате которых обнаружили в тайнике более 500 граммов кокаина.
Мужчина задержан в качестве обвиняемого. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку.