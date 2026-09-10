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Борьба с незаконным оборотом оружия – в регионах Грузии задержаны пять человек
Борьба с незаконным оборотом оружия – в регионах Грузии задержаны пять человек
Sputnik Грузия
У задержанных полиция изъяла два автомата, пять пистолетов, магазины и десятки боевых патронов 10.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-10T19:57+0400
2026-09-10T19:57+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Сотрудники департаментов полиции Самегрело – Земо-Сванети, Имерети, Шида Картли и Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети в разное время задержали пятерых человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили в МВД.В результате оперативных мероприятий и следственных действий, а также обысков личных вещей обвиняемых, их автомобилей и жилых домов правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы, в том числе два автомата, пять пистолетов, магазины и десятки боевых патронов.Расследование ведется по частям 3, 4 и 6 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии. Им грозит тюремное заключение на срок до 12 лет.Незаконное хранение оружия – одно из распространенных преступлений в Грузии. В 2025 году всего было зарегистрировано 1 096 подобных фактов, из которых раскрыто 85,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, самегрело, имерети, шида картли
происшествия, грузия, новости, самегрело, имерети, шида картли
Борьба с незаконным оборотом оружия – в регионах Грузии задержаны пять человек
У задержанных полиция изъяла два автомата, пять пистолетов, магазины и десятки боевых патронов
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Сотрудники департаментов полиции Самегрело – Земо-Сванети, Имерети, Шида Картли и Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети в разное время задержали пятерых человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили в МВД.
В результате оперативных мероприятий и следственных действий, а также обысков личных вещей обвиняемых, их автомобилей и жилых домов правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы, в том числе два автомата, пять пистолетов, магазины и десятки боевых патронов.
Расследование ведется по частям 3, 4 и 6 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии. Им грозит тюремное заключение на срок до 12 лет.
Незаконное хранение оружия – одно из распространенных преступлений в Грузии. В 2025 году всего было зарегистрировано 1 096 подобных фактов, из которых раскрыто 85,7%.