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Доказательств не будет! Берлин скрыл от оппозиции свидетельства по Лейпцигу

Доказательств не будет! Берлин скрыл от оппозиции свидетельства по Лейпцигу

Sputnik Грузия

Правящая элита в Берлине отказала своим оппонентам в праве ознакомиться с доказательствами причастности России к инциденту в Лейпциге 10.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-10T17:11+0400

2026-09-10T17:11+0400

2026-09-10T18:22+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Правящие в Германии Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) отклонили требование оппозиции представить доказательства предполагаемой причастности России к инциденту с БПЛА в Лейпциге, который Москва расценила как провокацию, сообщает РИА Новости.Ранее фракция партии "Зеленые" добилась проведения специального заседания комитета бундестага по внутренним делам, чтобы получить от представителей правящей коалиции дополнительную информацию о предполагаемой гибридной угрозе со стороны России и мерах, предпринимаемых Германией в ответ.В свою очередь, представитель СДПГ по вопросам внутренней политики Себастьян Фидлер заявил, что немецкие власти не раскрывают подробные доказательства в ходе расследования, поскольку намерены впоследствии представить их в суде.Полиция Лейпцига 5 августа сообщила об обнаружении сотрудником аэропорта БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Немецкие власти возложили ответственность за произошедшее на Россию, однако конкретных доказательств публично не представили. Москва, в свою очередь, назвала произошедшее поспешно организованной провокацией.Президент России Владимир Путин заявил, что Германия не располагает доказательствами исходящей от РФ угрозы. По его мнению, обвинения Москвы в связи с инцидентом с дроном в Лейпциге обусловлены сложной внутриполитической ситуацией в Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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