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ЕС ждет понимания от Украины – СВР

ЕС ждет понимания от Украины – СВР

Sputnik Грузия

Брюссель надеется, что Киев согласится на мобилизацию женщин на фоне нехватки человеческих ресурсов на фронте 10.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Евросоюз рассчитывает, что Киев прислушается к требованиям о мобилизации женщин, сообщает РИА Новости.Ранее в СВР РФ заявили, что в Евросоюзе положительно оценивают активизацию на Украине дискуссии о возможности мобилизации женщин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, киев, брюссель, украина, политика, европа, обострение ситуации вокруг украины