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ЕС ждет понимания от Украины – СВР
ЕС ждет понимания от Украины – СВР
Sputnik Грузия
Брюссель надеется, что Киев согласится на мобилизацию женщин на фоне нехватки человеческих ресурсов на фронте 10.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-10T12:10+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Евросоюз рассчитывает, что Киев прислушается к требованиям о мобилизации женщин, сообщает РИА Новости.Ранее в СВР РФ заявили, что в Евросоюзе положительно оценивают активизацию на Украине дискуссии о возможности мобилизации женщин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, киев, брюссель, украина, политика, европа, обострение ситуации вокруг украины
в мире, киев, брюссель, украина, политика, европа, обострение ситуации вокруг украины
ЕС ждет понимания от Украины – СВР
12:10 10.09.2026 (обновлено: 18:48 10.09.2026)
Брюссель надеется, что Киев согласится на мобилизацию женщин на фоне нехватки человеческих ресурсов на фронте
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik.
Евросоюз рассчитывает, что Киев прислушается к требованиям о мобилизации женщин, сообщает РИА Новости
.
"В Брюсселе уверены, что киевская хунта, неоднократно демонстрировавшая рвение в выполнении обязательств перед западными хозяевами, снова "проявит понимание", – говорится в сообщении.
Ранее в СВР РФ заявили, что в Евросоюзе положительно оценивают активизацию на Украине дискуссии о возможности мобилизации женщин.