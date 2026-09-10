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Грузия и Казахстан упрощают взаимный доступ к рынкам ценных бумаг

Грузия и Казахстан упрощают взаимный доступ к рынкам ценных бумаг

Sputnik Грузия

AFSA и Национальный банк Грузии будут работать над созданием практических механизмов взаимного доступа для участников рынка 10.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-10T23:51+0400

2026-09-10T23:51+0400

2026-09-10T23:51+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Между Национальным банком Грузии и AFSA (финансовым регулятором Международного финансового центра "Астана" (МФЦА)) был оформлен меморандум о взаимопонимании для содействия двустороннему доступу на рынок ценных бумаг, сообщил Нацбанк Грузии.По информации Национального банка Грузии, меморандум подписали первый вице-президент Нацбанка Грузии Екатерина Микабадзе и исполнительный директор AFSA Евгения Богданова в рамках форума Astana Finance Days 2026.Целью меморандума является содействие взаимному доступу между Международным финансовым центром "Астана" (AIFC) и рынками ценных бумаг Грузии в определенных сферах финансовых услуг. Соглашение создает основу для более тесного сотрудничества и будет способствовать упрощению предоставления финансовых услуг между странами.В рамках меморандума AFSA и Национальный банк Грузии будут работать над созданием практических механизмов взаимного доступа для участников рынка. При этом будут полностью учтены соответствующие правовые и регуляторные требования каждой юрисдикции.Эта работа будет подкреплена расширением сотрудничества в сфере надзора и обмена информацией между двумя регуляторами, что позволит обеспечить надлежащий регуляторный контроль при расширении трансграничного доступа к финансовым рынкам.По ее словам, цель соглашения — создать новые возможности для инвесторов и объединить Центральную Азию и Южный Кавказ в единое пространство, привлекательное для мирового капитала.Соглашение основывается на многолетнем сотрудничестве между AFSA и Национальным банком Грузии.Стороны впервые подписали меморандум о взаимопонимании в 2018 году, который создал основу для регуляторного сотрудничества и обмена информацией.Новый меморандум представляет собой следующий этап развития данного сотрудничества и предусматривает переход от общего регуляторного взаимодействия к практическим механизмам, ориентированным на укрепление связей между AIFC и рынками ценных бумаг Грузии.Церемония подписания меморандума состоялась в рамках Astana Finance Days на мероприятии высокого уровня – "От фрагментации к интеграции: региональное сотрудничество для укрепления финансовых рынков".По информации Нацбанка Грузии, в рамках прошедшей за круглым столом дискуссии высокопоставленные представители финансовых регуляторов и международных организаций из Центральной Азии, Кавказа и других партнерских юрисдикций обсудили практические подходы к регуляторному сотрудничеству, трансграничной связанности рынков и финансовой интеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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