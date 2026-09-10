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Грузия представила национальный павильон на выставке CIFTIS в Пекине
Грузия представила национальный павильон на выставке CIFTIS в Пекине
Sputnik Грузия
Китайская аудитория смогла ознакомиться с Грузией на ее первой международной выставке CIFTIS 10.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-10T22:51+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Информацию об экономике, бизнесе, технологиях, туризме, а также о восьмитысячелетней традиции виноделия могут получить гости национального павильона Грузии на выставке в Пекине.Китайская международная ярмарка торговли услугами (CIFTIS 2026) проходит с 9 по 13 сентября в парке Шоуган в Пекине. Тема выставки в этом году – "Глобальные услуги, общее процветание". В мероприятии представлены 90 стран, регионов и международных организаций, а непосредственно на месте принимают участие более 1 800 компаний.Грузия впервые представлена на выставке национальным павильоном.В грузинском павильоне замглавы Минэкономики Ираклий Надареишвили принял вице-мэра Пекина Тан Вэньхуна, который продегустировал представленное в павильоне грузинское вино. Вице-мэр Пекина также получил информацию об инвестиционной и деловой среде Грузии.Посетители национального павильона Грузии имеют возможность получить информацию об экономике страны, ее инвестиционной и деловой среде, Среднем коридоре и транспортно-логистическом потенциале, инновационной и технологической экосистеме, туристических достопримечательностях, восьмитысячелетней истории виноделия, а также об экспортных возможностях страны в сфере товаров и услуг.Грузия участвует в выставке при организационном содействии Агентства по инвестициям Министерства экономики и устойчивого развития, а также при поддержке посольства Грузии в Китае, Национальной администрации туризма Грузии и Национального агентства вина.По информации Минэкономики, участие Грузии в CIFTIS способствует ознакомлению китайской и международной аудитории с возможностями страны и создает основу для углубления торгового, инвестиционного и туристического сотрудничества.CIFTIS – одна из важнейших международных платформ для торговли услугами, объединяющая государственные ведомства, международные организации и представителей бизнеса.Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе двусторонних отношений на новый уровень – стратегического партнерства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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новости, грузия, пекин, китай, тбилиси, национальное агентство вина, экономика
новости, грузия, пекин, китай, тбилиси, национальное агентство вина, экономика

Грузия представила национальный павильон на выставке CIFTIS в Пекине

22:51 10.09.2026
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAГрузинский павильон на выставке сельскохозяйственной продукции CASPIAN AGRO 2026 в Баку
Грузинский павильон на выставке сельскохозяйственной продукции CASPIAN AGRO 2026 в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2026
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
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Китайская аудитория смогла ознакомиться с Грузией на ее первой международной выставке CIFTIS
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Информацию об экономике, бизнесе, технологиях, туризме, а также о восьмитысячелетней традиции виноделия могут получить гости национального павильона Грузии на выставке в Пекине.
Китайская международная ярмарка торговли услугами (CIFTIS 2026) проходит с 9 по 13 сентября в парке Шоуган в Пекине. Тема выставки в этом году – "Глобальные услуги, общее процветание". В мероприятии представлены 90 стран, регионов и международных организаций, а непосредственно на месте принимают участие более 1 800 компаний.
Грузия впервые представлена на выставке национальным павильоном.
В грузинском павильоне замглавы Минэкономики Ираклий Надареишвили принял вице-мэра Пекина Тан Вэньхуна, который продегустировал представленное в павильоне грузинское вино. Вице-мэр Пекина также получил информацию об инвестиционной и деловой среде Грузии.
Посетители национального павильона Грузии имеют возможность получить информацию об экономике страны, ее инвестиционной и деловой среде, Среднем коридоре и транспортно-логистическом потенциале, инновационной и технологической экосистеме, туристических достопримечательностях, восьмитысячелетней истории виноделия, а также об экспортных возможностях страны в сфере товаров и услуг.
Грузия участвует в выставке при организационном содействии Агентства по инвестициям Министерства экономики и устойчивого развития, а также при поддержке посольства Грузии в Китае, Национальной администрации туризма Грузии и Национального агентства вина.
По информации Минэкономики, участие Грузии в CIFTIS способствует ознакомлению китайской и международной аудитории с возможностями страны и создает основу для углубления торгового, инвестиционного и туристического сотрудничества.
CIFTIS – одна из важнейших международных платформ для торговли услугами, объединяющая государственные ведомства, международные организации и представителей бизнеса.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе двусторонних отношений на новый уровень – стратегического партнерства.
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