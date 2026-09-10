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Грузия заявила о строгом соблюдении санкций в сфере авиации

Грузия заявила о строгом соблюдении санкций в сфере авиации

Sputnik Грузия

Грузинская сторона будет обеспечивать соблюдение санкционной политики в сфере авиации в отношении иранских авиакомпаний 10.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-10T15:51+0400

2026-09-10T15:51+0400

2026-09-10T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Грузия активно обеспечивает соблюдение санкций, введенных ее международными партнерами, в том числе в авиационном секторе, говорится в распространенном Агентством гражданской авиации заявлении.В грузинских СМИ появилась информация о том, что часть иранских авиакомпаний, попавших под санкции США, продолжает выполнять рейсы в Грузию. В частности, сообщалось, что 9 сентября иранская Sepehran Airlines, включенная в санкционный список США, выполнила рейс в Тбилиси. Sepehran Airlines входит в число 27 авиакомпаний, против которых 8 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции.В заявлении также отмечается, что при допуске иностранных авиакомпаний на авиационный рынок Грузия руководствуется национальным законодательством, стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также двусторонними и многосторонними международными соглашениями.Кроме того, как отмечается в сообщении, для обеспечения безопасности пассажиров, местного авиационного рынка и инфраструктуры Агентство гражданской авиации Грузии уже много лет использует в качестве дополнительного механизма мониторинга санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) – Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List), а также все другие санкционные списки, администрируемые OFAC.В рамках этого механизма Грузия ранее уже ограничивала деятельность нескольких авиакомпаний.Ограничения введены на основании указа президента США № 13902, предусматривающего санкции в отношении отдельных секторов экономики Ирана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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