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Кобахидзе: Грузия участвует в принятии решений на международных платформах

Кобахидзе: Грузия участвует в принятии решений на международных платформах

Sputnik Грузия

Накануне Кобахидзе провел переговоры с лидерами нескольких стран, в том числе по ситуации в Грузии 10.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-10T14:51+0400

2026-09-10T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Грузия участвует в принятии решений на различных международных платформах по вопросам, имеющим значение для глобальной безопасности, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам в Париже.Глава грузинского правительства находится во Франции по приглашению президента Эммануэля Макрона и принимает участие в первом Международном космическом саммите, который проходит 9–10 сентября в Гран-Пале в Париже. Сопредседателями саммита выступают Франция и Германия.Кобахидзе поблагодарил Макрона за приглашение на саммит.По словам главы правительства, накануне у него также была возможность провести переговоры с лидерами нескольких стран по различным вопросам, в том числе по ситуации в Грузии."Мы максимально используем такие форматы для подобных бесед", – отметил премьер.Ранее глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани заявил, что на саммите будут обсуждаться такие важные вопросы, как исследования, наука, безопасность и оборона, а также достижения, которые существуют сегодня в Европе в этих направлениях. Кроме того, будет подчеркнута важность скоординированной работы между странами по этим вопросам.В ходе визита глава грузинского правительства также посетит официальный прием, который президент Франции дает в честь лидеров – участников саммита.Кобахидзе отправился во Францию вместе с делегацией, в состав которой входят вице-премьеры, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр обороны Ираклий Чиковани и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, эммануэль макрон, мака бочоришвили, франция